Muži s kalašnikovy a ženy rychle nakupující burky. Tak vypadá Kábul pod Tálibánem

Projíždějí městem v zabavených pick-upech a zubí se na místní. Jedí zmrzlinu s kalašnikovy přehozenými přes rameno. Vysedávají pod slunečníky, pozorují své království a pózují na selfie. V Kábulu není pochyb o tom, kdo teď řídí Afghánistán.

Tálibán si po rychlém postupu zemí užívá svou válečnou kořist. V kosmopolitních částech města se však rozhostilo ticho. Narůstají obavy, jak bude život s novými vládci Kábulu vypadat, píše list The Times.

Na kraji silnice stojí rodina s kufry, nervózně vyčkávající taxi. "V noci jsme zůstali u příbuzných. Když jsme se dozvěděli, že do města vstoupil Tálibán, obávali jsme se, že vypukne násilí," říká matka čtyř dětí Šamšád. Jedna z jejích dcer nese plastové tašky plné burek. "Jen pro případ. Každý se bojí a já mám velký strach z toho, jak to ovlivní vzdělání mých dcer," vysvětluje Šamšád.

Ačkoli Tálibán teprve oznámí svá pravidla, není pochyb, že půjde o předzvěst návratu k přísnému výkladu práva šaría ustanoveného před generací. Na dobu, kdy byly běžné popravy a veřejné bičování, si pamatuje celé město.

Šamšád, která živí celou rodinu, se obává, že pod Tálibánem nebude moci pracovat. "Moji sourozenci odešli před dvěma lety do Ameriky a Finska, ale my nemáme finanční prostředky, abychom udělali to samé, jakkoli bychom chtěli. Všechno je o penězích," dodává.

Podle bývalého důstojníka afghánských tajných služeb Latíra jsou mnozí bojovníci Tálibánu "nedisciplinovaní, nepředvídatelní, nekontrolovatelní a násilní". "Nevím, jak dlouho vydrží tento křehký klid, než ukážou svou pravou tvář," říká.

"Vše bude v pořádku, nikdo se nemusí strachovat," prohlašuje jeden z tálibů v Zelené zóně. Podle náznaků obyvatel se ale množí důvody k obavám. Mnozí tvrdí, že museli schovat důležité dokumenty a notebooky. Popisují, jak viděli ozbrojence prohledávat domovy s cílem najít důkazy o spolupráci se Západem.

"Jsem stále v šoku. Tálibán je všude. Město vypadá za jediný den úplně jinak. Oblečení se změnilo, vlajky se změnily. Už se necítím jako v Kábulu," říká žena, která se představila jako Zahra.

"Velmi se bojím. Chtěla jsem zůstat, ale nyní pochybuji. Nevěřím, že ženy budou svobodné - ztratíme přístup ke vzdělání, možnost vybrat si svého manžela. Je mi 27 a bojím se, že mě donutí se vdát," dodává.

Zahra se nechce vzdát a očekává, že ji za to potrestají. "Když nebudu moci pracovat, bude to, jako bych byla mrtvá. Drží mě to při životě," vypráví. Do konverzace se zapojí její kamarád, který dodává: "Tálibán mě právě zbil za nošení oblečení, které považuje za nevhodné."

Vliv nových afghánských vládců už je patrný v celém městě. V centru se spolu ke konci dne procházejí dvě ženy. Nemají na sobě burku. "Obáváme se toho, že vše kontroluje Tálibán," říká jedna z nich, která se nechce představit.

"Na dobu, kdy byli u moci, máme špatné vzpomínky. Jedním z pravidel bylo, že ženy musí na veřejnosti nosit burku, ale já teď žádnou nemám. Nemám moc peněz, takže si ji nemohu dovolit, ale vím, že ji pravděpodobně budu potřebovat," dodává. Rozhovor předčasně ukončí projíždějící auto plné tálibů. "Nemůžu dál mluvit. Byl by z toho problém," vysvětluje žena.

Tálibán v úterý vyhlásil všeobecnou amnestii pro všechny státní úředníky a vyzval je, aby se vrátili do práce. Jde o jedno z posledních prohlášení, které hnutí učinilo ve snaze ujistit afghánské občany, že se nebude mstít lidem, kteří proti němu v posledních 20 let bojovali.

Jeho činy včetně razie, během které v červenci bojovníci Tálibánu hledali spolupracovníky afghánské vlády a zemřelo při ní nejméně 27 civilistů ve správním středisku Ghazní, ale vysílají jiný signál.

Video: Afghánci se zoufale snažili uprchnout na letiště