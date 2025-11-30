Zahraničí

Dva Američané plánovali vyvraždit ostrov. Ženy a děti měly být jejich sexuální otroci

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 24 minutami
Americké soudy řeší neobvyklý případ. Dva muži z Texasu plánovali provést ozbrojený převrat na ostrově Gonave, který patří k Haiti. Podle obžaloby chtěli muži vyvraždit na ostrově všechny muže. Z žen a dětí si plánovali udělat sexuální otroky. Oběma obviněným teď hrozí doživotí.
Pohled z haitské vesnice Montrouis na ostrov La Gonave (na obzoru)
Pohled z haitské vesnice Montrouis na ostrov La Gonave (na obzoru) | Foto: Alex Webb / Magnum Photos / Profimedia

Gavin Weisenburg (21) a Tanner Thomas (20) plánovali zavraždit všechny muže na haitském ostrově Gonave, převzít nad ním kontrolu a zotročit ženy a děti jako sexuální otroky. Vyplývá to z obžaloby, kterou zveřejnil americký okresní soud v Texasu.

Související

USA označily venezuelský Kartel sluncí za teroristickou organizaci

Venezuelský prezident Nicolás Maduro

"Spolupachatelé prováděli průzkum, nábor, plánování a absolvovali výcvik, aby mohli svůj plán uskutečnit," uvádí obžaloba. "Cílem spiknutí bylo převzít vojenskou kontrolu nad ostrovem Gonave, zavraždit všechny muže a zajmout ženy." 

Muži se na celou akci údajně připravovali od roku 2024. Oba se začali učit místní jazyk, plánovali si koupit plachetnici, zbraně a střelivo. Pro invazi na ostrov Gonave chtěli naverbovat bezdomovce z Washingtonu DC, uvádí obžaloba.

Jeden z obžalovaných, Tanner Thomas, se kvůli přípravě na invazi přihlásil k americkému letectvu. V rámci výcviku byl nejdřív poslán na vojenskou základnu do Německa a později do amerického Marylandu. Weisenburg si zase v Thajsku chtěl zaplatit kurz v námořnické škole. Kvůli vysoké ceně od toho ale nakonec upustil. 

Obžaloba muže viní ze spiknutí za účelem vraždy nebo únosu osob v cizí zemi, za což jim podle federálních zákonů hrozí doživotí. Dále je prokuratura viní ze sexuálního vykořisťování dětí za účelem výroby dětské pornografie. Za to by mohli skončit na 15 až 30 let za mřížemi, píše deník The New York Times.

 
Mohlo by vás zajímat

Rusové jiné zemi slíbili "pohlídat" její zlatý poklad. Nyní ho prodávají

Rusové jiné zemi slíbili "pohlídat" její zlatý poklad. Nyní ho prodávají

Očekáváme další pokrok, řekl Rubio. Začalo jednání USA s Ukrajinou o mírovém plánu

Očekáváme další pokrok, řekl Rubio. Začalo jednání USA s Ukrajinou o mírovém plánu

Nerudová: Česko nemůže jen čekat na dotace, brzy můžeme víc platit než dostávat

Nerudová: Česko nemůže jen čekat na dotace, brzy můžeme víc platit než dostávat

Video, které pobouřilo část izraelské veřejnosti. Zničený jižní Libanon jako atrakce?

Video, které pobouřilo část izraelské veřejnosti. Zničený jižní Libanon jako atrakce?
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Karibik Haiti USA Amerika převrat soud plachetnice ostrov armáda Texas

Právě se děje

před 9 minutami
Souček si zahrál jen pár minut a West Ham padl, londýnské derby skončilo remízou

Souček si zahrál jen pár minut a West Ham padl, londýnské derby skončilo remízou

Londýnské derby mezi Chelsea a Arsenalem skončilo ve 13. kole anglické ligy remízou 1:1.
před 14 minutami
"Je mi ctí a jdeme si pro to." Bojovník Procházka se stane v příštím roce otcem

"Je mi ctí a jdeme si pro to." Bojovník Procházka se stane v příštím roce otcem

Možná titulový zápas a ještě k tomu přírůstek v rodině. Bojovník Jiří Procházka v příštím roce pozná novou roli, stane se totiž otcem.
před 24 minutami
Dva Američané plánovali vyvraždit ostrov. Ženy a děti měly být jejich sexuální otroci

Dva Američané plánovali vyvraždit ostrov. Ženy a děti měly být jejich sexuální otroci

"Spolupachatelé prováděli průzkum, nábor, plánování a absolvovali výcvik, aby mohli svůj plán uskutečnit," uvádí obžaloba.
před 1 hodinou
Sparta ovládla vyrovnaný šlágr s Třincem a udržela čelo tabulky

Sparta ovládla vyrovnaný šlágr s Třincem a udržela čelo tabulky

Hokejisté Sparty zvítězili ve 28. extraligovém kole na ledě Třince 2:1 a udrželi se v čele soutěže. Všechny góly padly v přesilových hrách.
před 1 hodinou
F1 zažije pořádné drama. Po triumfu Verstappena rozhodne o titulu až poslední závod

F1 zažije pořádné drama. Po triumfu Verstappena rozhodne o titulu až poslední závod

Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu ovládl Velkou cenu Kataru formule 1.
před 1 hodinou
Vypnuté děti. Uznávaný ředitel popisuje, co dělat, když děti tráví čas na sítích
45:46

Vypnuté děti. Uznávaný ředitel popisuje, co dělat, když děti tráví čas na sítích

Digitální doba, tlak na výkon. Koktejl, který přispívá k tomu, že se psychická odolnost českých dětí zhoršuje, popisují hosté debaty Chytrého Česka.
před 1 hodinou
Rusové jiné zemi slíbili "pohlídat" její zlatý poklad. Nyní ho prodávají

Rusové jiné zemi slíbili "pohlídat" její zlatý poklad. Nyní ho prodávají

Rumuni na svůj poklad nikdy nezapomněli a o jeho navrácení se snaží dodnes. Zatím marně. Zlato dosud leží v moskevských trezorech.
Další zprávy