Gavin Weisenburg (21) a Tanner Thomas (20) plánovali zavraždit všechny muže na haitském ostrově Gonave, převzít nad ním kontrolu a zotročit ženy a děti jako sexuální otroky. Vyplývá to z obžaloby, kterou zveřejnil americký okresní soud v Texasu.
"Spolupachatelé prováděli průzkum, nábor, plánování a absolvovali výcvik, aby mohli svůj plán uskutečnit," uvádí obžaloba. "Cílem spiknutí bylo převzít vojenskou kontrolu nad ostrovem Gonave, zavraždit všechny muže a zajmout ženy."
Muži se na celou akci údajně připravovali od roku 2024. Oba se začali učit místní jazyk, plánovali si koupit plachetnici, zbraně a střelivo. Pro invazi na ostrov Gonave chtěli naverbovat bezdomovce z Washingtonu DC, uvádí obžaloba.
Jeden z obžalovaných, Tanner Thomas, se kvůli přípravě na invazi přihlásil k americkému letectvu. V rámci výcviku byl nejdřív poslán na vojenskou základnu do Německa a později do amerického Marylandu. Weisenburg si zase v Thajsku chtěl zaplatit kurz v námořnické škole. Kvůli vysoké ceně od toho ale nakonec upustil.
Obžaloba muže viní ze spiknutí za účelem vraždy nebo únosu osob v cizí zemi, za což jim podle federálních zákonů hrozí doživotí. Dále je prokuratura viní ze sexuálního vykořisťování dětí za účelem výroby dětské pornografie. Za to by mohli skončit na 15 až 30 let za mřížemi, píše deník The New York Times.