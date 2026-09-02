Muži obviněnému z vraždy konzervativního aktivisty Kirka hrozí trest smrti

Muže obviněného z loňské vraždy pravicového amerického aktivisty Charlieho Kirka čeká soudní řízení. Obžalovanému Tyleru Robinsonovi by v případě odsouzení hrozil trest smrti, uvedla v noci na středu agentura AP.
Podle vyšetřovatelů Robinson loni v září zastřelil Kirka jediným výstřelem z pušky na univerzitě ve státě Utah.
Okresní soudce v Utahu Tony Graf dal za pravdu státním zástupcům, podle nichž mají přesvědčivé důkazy, že Robinson střelil Kirka do krku v době, kdy loni v září hovořil se studenty v areálu Utah Valley University ve městě Orem.
Robinsonovi obhájci se pokusili zabránit soudnímu řízení, případně alespoň vyloučit možnost trestu smrti. Argumentovali tím, že státní zástupci neprokázali, že střelba na Kirka vystavila další osoby v jeho okolí riziku smrti. Jde přitom o přitěžující okolnost, která podle zákona umožňuje uložit Robinsonovi trest smrti.
„Každý krok v tomto procesu s sebou nese tíhu všeho, o co Charlieho rodina kvůli jeho vraždě přišla, zejména jeho děti, které vyrostou bez otce,“ uvedla Kirkova rodina v prohlášení.
Smrt 31letého konzervativního aktivisty a spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolala silné reakce amerických politiků včetně prezidenta Trumpa. Dvaadvacetiletý Robinson byl zatčen 11. září nedaleko města St. George na jihu Utahu, kde vyrůstal.
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