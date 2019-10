Můžeme zničit tureckou ekonomiku, varoval americký ministr financí

Americký prezident Donald Trump podepsal nový příkaz, který umožňuje americkým úřadům zavést významné sankce proti Turecku. Oznámil to americký ministr financí Steven Mnuchin. "Jsou to velmi silné sankce. Doufám, že je nebudeme muset použít. Ale v případě nutnosti můžeme zničit tureckou ekonomiku," varoval Mnuchin podle tiskových agentur.

Sankce hrozí Turecku za to, že podniklo vojenskou operaci proti Kurdům na severovýchodě Sýrie.

Kurdské ozbrojené síly několik posledních let bojovaly společně s USA proti samozvanému Islámskému státu (IS) a ztratily přitom kolem 11 tisíc bojovníků. Turecko ve středu proti kurdským milicím na severovýchodě Sýrie zahájilo rozsáhlou ofenzivu, a to několik dnů poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že američtí vojáci tento region opustí.

Trump ve čtvrtek řekl, že zprostředkování dohody mezi Tureckem a Kurdy je jedna ze tří možností, jak mohou Spojené státy reagovat na tureckou vojenskou operaci v Sýrii. Za zbylé dvě možnosti pak označil vojenský zásah USA a uvalení sankcí na Turecko.

Nejmenovaný představitel americké diplomacie následně uvedl, že Trump se snaží najít řešení, jak dosáhnout klidu zbraní v Sýrii.

