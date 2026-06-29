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Zahraničí

„Můžeme se inspirovat českým odporem“. Slovenská média si všímají pískotu ve Strážnici

ČTK

Vláda premiéra Andreje Babiše zažívá podle slovenského listu Denník N drsnou reakci na nekulturnost a nebezpečí, které představuje pro českou demokracii. Ministři ukazují, jak jsou nepřipraveni na politiku a jak nechápou, že oni jsou zde pro lidi a nikoliv lidé pro ně, napsal list v reakci na vypískání ministra kultury Oty Klempíře a šéfa české diplomacie Petra Macinky na festivalu ve Strážnici.

Poslanecká sněmovna Petr Macinka
Česko podle listu postupuje podle podobného scénáře, jaký zažilo Slovensko, akorát česká veřejnost je už lépe připravena a nechce to dopustit (na snímku Petr Macinka).Foto: Profimedia – Ladislav Křivan / MFDNES + LN / Profimedia
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„Macinka nechápe, že festival svou účastí zpolitizoval on a nikoliv lidé, kteří nechtějí poslouchat jeho hloupé řeči. Po sporu s prezidentem Petrem Pavlem a skandálech Filipa Turka je pochopitelné, že se česká veřejnost za ministra stydí, zlobí se na něj a nejslušnější, co mu může vzkázat, je pískot a výzva, aby vypadl,“ uvedl deník. Dodal, že Macinka i Klempíř reagovali na vypískání uraženě.

Klempíř tvrdil, že lidé byli ovlivnění vedrem a alkoholem. Macinka z pódia ve Strážnici lidem vzkázal, že se zbláznili a že z folklorního festivalu dělali festival politický.

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Česko podle listu postupuje podle podobného scénáře, jaký zažilo Slovensko, akorát česká veřejnost je už lépe připravena a nechce to dopustit. Denník N uvedl, že nynější vláda slovenského premiéra Roberta Fica si zvlášť dala záležet na útoku na kulturu, a to například v souvislosti se změnami ve fungování veřejnoprávní televize a rozhlasu, národní galerie či fondu, který rozděluje dotace v kultuře.

Vypískání českých ministrů ve Strážnici označil list za zážitek, ale i naději pro slovenského pozorovatele. „Tak, jak se čeští občané mohli připravit na nástup Babišovy vlády s extrémisty sledováním dění na Slovensku, i my se nyní můžeme inspirovat českým odporem a národní hrdostí,“ uvedl Denník N.

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Podle listu slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová se ale už dříve dostala do podobných situací, jako ve Strážnici zažili Klempíř a Macinka, byť na rozdíl od uvedených českých ministrů se Šimkovičová na takových akcích neodvážila vystoupit.

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Sobotní reakce publika na folklorním festivalu ve Strážnici na předsedu Motoristů sobě Petra Macinku. | Video: Archív Aktuálně.cz
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