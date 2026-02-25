Může za to zemětřesení? Pád přístřešku na jihu Slovenska si vyžádal jednu oběť

Jeden člověk zemřel a dva další lidé utrpěli zranění při dnešním zřícení přístřešku budovy klientského centra okresního úřadu ve městě Komárno na jihu Slovenska. Oběti byly návštěvníky centra. Novinářům to řekl ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Upřesnil tak původní informace policie o jednom mrtvém a jednom zraněném.
Případ policie vyšetřuje jako podezření z obecného ohrožení. Podle Šutaje Eštoka nelze vyloučit, že tragédie souvisí se zemětřesením, které o uplynulém víkendu zasáhlo jižní Slovensko. Ministerstvo nařídilo kontroly všech svých budov v oblasti a také plošné prověrky svých staveb s podobným přístřeškem.
Budova uvedeného klientského centra z 80. let minulého století byla rekonstruována v letech 2018 až 2019.
Podle webu ministerstva vnitra v budově sídlí okresní ředitelství policie, ale také dopravní inspektorát a některé další odbory okresního úřadu. Klientská centra na Slovensku slouží kromě jiného lidem, kteří si například vyřizují nový občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas nebo ohlašují prodej svého vozidla.
