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Zahraničí

Může za ničivé požáry v Řecku lidská nedbalost? Policie zadržela dvě osoby

ČTK

V souvislosti se vznikem rozsáhlého požáru u Korintského zálivu zatkla policie v Řecku dvě osoby, uvádí tamní média. V neděli proti požáru u letoviska Porto Germeno zasahuje na 500 hasičů, kterým se stále nepodařilo zastavit šíření ohně. Lesní požáry zuří také v dalších částech Řecka.

Wildfire burns in Greece
Na místě jsou zřejmě rozsáhlé materiální škody, oběti hlášené nejsou.Foto: REUTERS – Louisa Gouliamaki
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Podle vyšetřování hasičů požár vznikl kvůli pádu soukromého elektrického vedení od větrné elektrárny do veřejné sítě. Policie tak zadržela člověka, který vypracoval projekt, a osobu, která vedení instalovala, kvůli nedbalosti. Pátrá také po majiteli elektrárny.

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Rozsáhlý požár u letoviska Porto Germeno vypukl v pátek a hasiči proti němu zasahují třetím dnem. Situaci komplikoval silný vítr, který napomáhal šíření ohně a současně ztěžoval zásahy ze vzduchu. Na místě jsou zřejmě rozsáhlé materiální škody, oběti hlášené nejsou.

Na severním pobřeží Korintského zálivu v oblasti města Skaloma zasahují také čeští hasiči vyslaní do země v rámci pomocného mechanismu Evropské unie. "V hašení se pokračovalo celou noc a hasiči pracují i v těchto chvílích," uvedla kolem 10:00 tisková mluvčí hasičů Klára Ochmanová.

Wildfire in Krio Pigadi
Rozsáhlý požár u letoviska Porto Germeno vypukl v pátek a hasiči proti němu zasahují třetím dnem. Situaci komplikoval silný vítrFoto: REUTERS – Louisa Gouliamaki

Řecko, které čelí rozsáhlým požárům v létě opakovaně, zaznamenává aktivní ohniska i na dalších místech v zemi. Například na ostrově Kefalonia úřady nechaly evakuovat několik vesnic a osad.

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Žena, která byla v Ugandě, nebezpečnou nákazu nemá. Zůstává na Bulovce

U ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v pražské Fakultní nemocnici Bulovka, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. ČTK o tom v neděli ráno informovalo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně.

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