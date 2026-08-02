Může za ničivé požáry v Řecku lidská nedbalost? Policie zadržela dvě osoby

V souvislosti se vznikem rozsáhlého požáru u Korintského zálivu zatkla policie v Řecku dvě osoby, uvádí tamní média. V neděli proti požáru u letoviska Porto Germeno zasahuje na 500 hasičů, kterým se stále nepodařilo zastavit šíření ohně. Lesní požáry zuří také v dalších částech Řecka.
Podle vyšetřování hasičů požár vznikl kvůli pádu soukromého elektrického vedení od větrné elektrárny do veřejné sítě. Policie tak zadržela člověka, který vypracoval projekt, a osobu, která vedení instalovala, kvůli nedbalosti. Pátrá také po majiteli elektrárny.
Rozsáhlý požár u letoviska Porto Germeno vypukl v pátek a hasiči proti němu zasahují třetím dnem. Situaci komplikoval silný vítr, který napomáhal šíření ohně a současně ztěžoval zásahy ze vzduchu. Na místě jsou zřejmě rozsáhlé materiální škody, oběti hlášené nejsou.
Na severním pobřeží Korintského zálivu v oblasti města Skaloma zasahují také čeští hasiči vyslaní do země v rámci pomocného mechanismu Evropské unie. "V hašení se pokračovalo celou noc a hasiči pracují i v těchto chvílích," uvedla kolem 10:00 tisková mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
Řecko, které čelí rozsáhlým požárům v létě opakovaně, zaznamenává aktivní ohniska i na dalších místech v zemi. Například na ostrově Kefalonia úřady nechaly evakuovat několik vesnic a osad.
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