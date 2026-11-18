Tři světoví lídři nad 70 let, kteří drží v rukou 90 procent jaderných zbraní, budou jednat u jednoho stolu a za zavřenými dveřmi. A když se to sejde, možná se přidá i severokorejský vůdce. Setkání prezidentů Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga má proběhnout ve čtvrtek a jeho výsledek může bolet jak Evropu, tak Ukrajinu a Tchaj-wan. „Je to Putinův sen,“ cituje CNN diplomatické zdroje.
O čem budou nejmocnější muži světa mluvit při setkání vrcholných státníků v čínském Šen-čenu? To zatím není zcela jasné – a možná proto jde o mimořádně riskantní událost, na kterou svět diplomacie kouká se zatajeným dechem. Třebaže vrcholné summity jako probíhající fórum Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) málokdy překvapí svými výsledky, přítomnost Trumpa vždy představuje nepředvídatelnou divokou kartu.
„Za hlavní téma bylo označeno zamezení šíření jaderných zbraní, třebaže se žádný pokrok příliš neočekává, natož pak u ochrany světového míru, jak to Čína nazvala ve svém programu. A pak Trump najednou zmínil také Írán, Ukrajinu, Nvidii a dokonce naznačil i setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem,“ uvádí analýza americké stanice CNN.
Zatímco čínský prezident Si Ťin-pching již ve středu zahájil dvoudenní summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). Trump je momentálně na Filipínách v rámci summitu ASEAN. Do Číny se přesune ještě večer.
„Pro Trumpa je Ukrajina na obtíž“
Že se světoví lídři občas odchýlí od připraveného scénáře, nebývá vzácností, u Trumpa to platí nepřekvapivě dvojnásob. Jenže americký prezident usedne u jednacího stolu se špatnou náladou a naproti mužům, kterým bude chtít ukázat, že i po nedávném volebním debaklu na domácí půdě je stále oním drsným lídrem USA. Což si může odnést Ukrajina.
„Pro Trumpa je Ukrajina na obtíž. Nechala se napadnout, nepřijala jeho uspěchaný a kompromisní mír a stále prohrává,“ podotýká analýza. Ambice dalších státníků jsou navíc jasné – Putin chce co nejvíce oslabit americkou podporu Ukrajiny a Si hledá cesty, jak konečně získat Tchaj-wan, aniž by sáhl po invazi jako jeho ruský protějšek.
„Nebezpečí navíc spočívá v Trumpově touze být líbivý mocným autoritářům, v tom, co se dohodne v soukromí, a v tom, jak to posílí Putinovu sebedůvěru a Siho vnímání Trumpova duševního stavu. Putin tak dostal svůj moment na světové scéně zadarmo. Na jeden den tak může Rusko představovat jako globální supervelmoc, jakou kdysi bylo, nikoli jako zemi, kterou se brutálně a s obtížemi snaží znovu stát ve světle táhlé války,“ pokračuje analýza CNN.
Putinův splněný sen
Úzkost mezi evropskými představiteli je podle zdrojů americké stanice hmatatelná. „Trump poslouchá posledního člověka, se kterým mluvil. Těžko vyvozovat, že by z tohoto setkání pro evropskou bezpečnost vyšlo něco dobrého,“ konstatoval jeden z oslovených evropských diplomatů. Setkání v Šen-čenu označil za „Putinův sen“, který mu otevírá cestu k rehabilitaci na světové scéně.
Vypovídající bude pravděpodobně i společná fotka po schůzi lídrů i to, kdo bude stát uprostřed. Symbolicky může představovat úpadek Západu. „Muž, který před téměř pěti lety bez provokace napadl Ukrajinu, jeho hlavní finanční podporovatel a americký prezident, který obrátil desítky let americké politiky a tlačí na Kyjev, aby přijal špatnou dohodu, mimo jiné omezením vojenské pomoci,“ popsala analýza, co může takový trojportrét představovat.
Klíčovým rizikem nicméně zůstává scénář, že Trump bude souhlasit s ruským narativem, případně s fiktivním popisem situace na frontě. Neočekává se, že se Putin dočká nějaké větší oponentury. A když se k tomu přidá setkání s Kim Čong-unem, kterého Trump v minulosti nazýval Rakeťákem, dočká se špatných zpráv nejen Evropa, ale také nemalá část asijského regionu.
„Těmto stárnoucím lídrům – Si má 73 let, Putin 74 a Trump 80 – už málo zbývá času, aby změnili svět. Možná jde jen o záškub v autokratické křivce dějin. Ale tikající hodiny činí zbývající dva roky tohoto amerického prezidentství obzvlášť nebezpečnými,“ uzavírá analýza CNN.
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