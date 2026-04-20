Může Rusko díky dražší ropě ještě přidat ve válce? Expert mluví o největším problému

Cena ruské ropy zažila historické maximum za poslední dekádu. Přehoupla se za 120 dolarů za barel. Při pohledu na graf se v Kremlu musely mnohým rozzářit nadšením oči. Bude víc peněz na vedení války. Posléze ruské černé zlato zaznamenalo na burze propad, ale i díky pozastavení sankcí se ruský rozpočet může těšit na příliv valuty.
Překonalo Rusko ekonomické problémy a může se do válčení s Ukrajinou bez obav o stabilitu hospodářství opřít? V žádném případě. Čísla jsou jen iluze. Ruská ekonomika čelí řadě komplikací, na které veřejně upozorňuje i šéfka ruské Centrální banky Elvira Nabiullinová.
Hlavním problémem ruské ekonomiky je válka proti Ukrajině, říká v podcastu Kaviárové tousty Karel Svoboda, expert na politickou ekonomiku Ruska z FSV Univerzity Karlovy.
Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:
V novém dílu podcastu s novinářem Jiřím Justem probrali aktuální stav ruského hospodářství, ale také další krize, kterým čelí ruská společnost i Putinův režim. Dotkli se i takové kuriozity, jakou jsou ruské parlamentní volby.
Podcast Kaviárové tousty
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
