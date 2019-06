Může na Slovensku přistát americký vrtulník? Diplomacie byla pro, obrana proti

Slovenská ministerstva zahraničí a obrany se dostala do sporu kvůli žádosti Spojených států o povolení k mezipřistání amerických vojenských vrtulníků na Slovensku při jejich návratu z mezinárodního cvičení. Podle slovenské diplomacie ministerstvo obrany původně zamítlo možnost přistání amerických strojů v zemi a názor změnilo až po dvou telefonátech obou ministrů. Ministerstvo obrany naopak tvrdilo, že k přeletu vydalo oficiální stanovisko až dnes. Podle slovenských medií původně zamítavé stanovisko bylo vůbec první svého druhu od vstupu Slovenska do NATO v roce 2004.

Slovenské ministerstvo zahraničních věcí v prohlášení uvedlo, že v předchozích dnech obdrželo vyjádření ministerstva obrany, ve kterém jeho zaměstnanci vyjádřili souhlas s přeletem amerických vrtulníků přes Slovensko, ale zároveň vydali zamítavé stanovisko k jejich mezipřistání v zemi.

"Po včerejším (čtvrtečním) a dnešním telefonátu ministra zahraničních věcí Miroslava Lajčáka s ministrem obrany Peterem Gajdošem dostal náš resort již nové, souhlasné stanovisko v této záležitosti," uvedlo ministerstvo zahraničí.

Naopak, ministerstvo obrany tvrdilo, že svůj oficiální postoj v případu vydalo až dnes. Z jeho prohlášení vyplynulo, že původně byla slovenské diplomacii zaslána jen interní komunikace zaměstnanců ministerstva obrany.

Podle listu Denník N USA požádaly o možnost mezipřistání svých vojenských vrtulníků na Slovensku při jejich návratu na základnu v Německa z mezinárodního cvičení v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Při dřívějším přeletu na cvičení americké stroje přistály na málo vytíženém civilním letišti v Piešťanech na západním Slovensku, kde posádka podle samosprávy doplnila palivo, přenocovala a za služby zaplatila více než 20 000 eur (510 000 korun).

Nejde o první spor mezi slovenskými ministerstvy obrany a zahraničí. Ministerstvo obrany v březnu oznámilo, že nehodlá pokračovat v jednáních s USA o smlouvě, na jejímž základě by Bratislava mohla čerpat peníze na modernizaci svých vojenských letišť. Zdůvodnilo to tím, že smlouva by ohrozila suverenitu země a umožnila umístit cizí vojska na Slovensku.

Postoj ministerstva obrany podpořili i představitelé vládní nacionalistické Slovenské národní strany, která se netají svým vstřícným postojem vůči Rusku a jejímž členem je i ministr obrany Gajdoš. Šéf slovenské diplomacie Lajčák tehdy řekl, že Slovensko nejednalo o trvalé přítomnosti amerických vojáků na slovenském území