Muž vešel do kavárny a bodl hosta do hrudníku. Reakce byla rychlá a nečekaná

Záběry z kavárny v Boltonu zachycují moment, kdy muž s nožem bez varování bodne zákazníka u stolu. Napadený se okamžitě brání a útočníka zpacifikuje.
Padesátiletý útočník v Boltonu nožem napadl jednoho muže na ulici a následně dalšího v kavárně na Tonge Moor Road. Napadený zákazník útočníka zpacifikoval a s pomocí obsluhy ho odzbrojil. Policie útočníka na místě zadržela.
Policie v anglickém metropolitním hrabství Greater Manchester (Velký Manchester) zasahovala v úterý 21. dubna u útoku nožem na Tonge Moor Road v Boltonu.
Asi padesátiletý muž nejprve napadl člověka na ulici a následně vstoupil do nedaleké kavárny, kde bodl dalšího muže sedícího u stolu. Útok v podniku zachytila bezpečnostní kamera. Záběry ukazují, jak muž bez varování přistoupil k zákazníkovi a bodl ho do oblasti hrudníku.
Mohlo by vás zajímat:
Masakr u pyramid. Střelec v Mexiku pálil do davu. Zabil turistku a zranil dalších 13 lidí
Napadený se okamžitě začal bránit, útočníka opakovanými údery do hlavy dostal pod kontrolu. Do zásahu se zapojil i personál kavárny, který pomohl pachatele odzbrojit a vyčkal s ním až do příjezdu policie.
Oba zranění byli ošetřeni a jejich stav není život ohrožující. Podezřelý byl na místě zadržen.
Policie označila incident za izolovaný případ a posílila hlídky v okolí. Vyšetřování pokračuje a kriminalisté pracují i s videozáznamy, které se mezitím začaly šířit na sociálních sítích. Událost ukázala, jak rychlá reakce napadeného a okolí může zabránit vážnějším následkům.
Místo útoku patří k frekventovaným částem Boltonu. Tonge Moor Road je běžná městská tepna s obchody a službami, kde se lidé pohybují během celého dne. Útok v takovém prostoru zvyšuje riziko pro náhodné kolemjdoucí a zákazníky podniků.