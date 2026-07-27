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Zahraničí

Muž v Paříži pobodal tři ženy, zadržel ho policista v civilu

ČTK

Francouzská policie zadržela muže, který v pondělí v Paříži pobodal tři ženy, z nichž dvě mají těžká zranění. Médiím to sdělil ministr vnitra Laurent Nuňez. Motiv útoku vyšetřovatelé zjišťují.

Policejní zásah po útoku nožem poblíž stanice pařížského metra Porte de Clichy.
Policejní zásah po útoku nožem poblíž stanice pařížského metra Porte de Clichy.Foto: REUTERS – Abdul Saboor
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Muž zaútočil přibližně půl hodiny před polednem dvěma kuchyňskými noži poblíž stanice Porte de Clichy na severozápadě francouzské metropole, informovala podle agentury AFP pařížská prefektura.

Všechny napadené ženy ve věku 19, 24 a 36 let byly převezeny do nemocnice, dvě z nich s těžkými zraněními. Žádná však není v ohrožení života, upřesnil Nuňez.

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Pravděpodobného útočníka vyzbrojeného dvěma noži zadržel policista, který byl v tu chvíli mimo službu, uvedl ministr, který ocenil odvahu strážce zákona. Totožnost ani motiv pachatele zatím policie nezná.

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