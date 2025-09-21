Muž v Německu najel autem do lidí na pouti, pět z nich zranil

V obci Niederdorla ve spolkové zemi Durynsko v noci na neděli utrpělo pět lidí lehká zranění, uvedl policejní mluvčí, podle kterého se další lidé stihli vozidlu vyhnout a dostat se do bezpečí.
Přesné okolnosti a motiv muže, který je německým občanem, zatím nejsou známy. Podle mluvčího policie zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měl čin politický motiv. V současné době policie incident vyšetřuje jako pokus o vraždu.
Němce, který na sebe upoutával pozornost, lidé už předtím kvůli riskantnímu stylu řízení nahlásili policii. Mezitím si muž vyměnil auto. Když ho policisté chtěli zkontrolovat, začal jim ujíždět. Ve chvíli, kdy jim zmizel z dohledu, najel do lidí stojících před podnikem.