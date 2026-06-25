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Zahraničí

Muž v Mexiku vjel po výhře fotbalistů nad Čechy do slavících lidí a 17 zranil

ČTK

Během oslav vítězství mexických fotbalistů nad českým týmem na světovém šampionátu vjel v letovisku Cabo San Lucas řidič do davu lidí a 17 osob zranil. Podle deníku LaJornada muž v černém vozidle na bulváru Lázaro Cárdenas zrychlil, když ho dav křepčících fanoušků obklopil. Zranění byli převezeni do nemocnice, policisté bezohledného řidiče zadrželi.

FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Fans gather in Mexico City
Mexičtí fanoušci se svou národní vlajkou oslavují po zápase. Foto: REUTERS – Luis Cortes
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Mexičané ve středu večer tamního času v metropoli na Aztéckém stadionu uzavřeli skupinovou fázi vítězstvím nad Čechy 3:0. V letovisku Cabo San Lucas na poloostrově Baja California se po utkání do ulic vydaly desítky lidí, aby společně prožili euforii a oslavili zatím stoprocentní počínání své fotbalové reprezentace.

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