Muž v Mexiku vjel po výhře fotbalistů nad Čechy do slavících lidí a 17 zranil

Během oslav vítězství mexických fotbalistů nad českým týmem na světovém šampionátu vjel v letovisku Cabo San Lucas řidič do davu lidí a 17 osob zranil. Podle deníku LaJornada muž v černém vozidle na bulváru Lázaro Cárdenas zrychlil, když ho dav křepčících fanoušků obklopil. Zranění byli převezeni do nemocnice, policisté bezohledného řidiče zadrželi.
Mexičané ve středu večer tamního času v metropoli na Aztéckém stadionu uzavřeli skupinovou fázi vítězstvím nad Čechy 3:0. V letovisku Cabo San Lucas na poloostrově Baja California se po utkání do ulic vydaly desítky lidí, aby společně prožili euforii a oslavili zatím stoprocentní počínání své fotbalové reprezentace.
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Miliony Čechů mají staré penzijko. Vyplatí se ho ještě držet?
Penzijní připojištění si v minulosti založily miliony Čechů. Mnozí na něj dodnes pravidelně posílají peníze, inkasují státní příspěvek a mají pocit, že pro svůj důchod dělají maximum. Jenže od té doby se změnily nejen trhy a možnosti investování, ale i samotné penzijní produkty. Řešení, které dávalo smysl před patnácti lety, dnes nemusí pracovat stejně efektivně.
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Bílý žralok v Itálii a Chorvatsku? Biolog vysvětluje, v čem se zprávy o mořských predátorech mýlí
Video s ploutví křižující klidnou hladinu kousek od chorvatských pláží vyvolá každé léto stejnou hysterii. Do Středozemního moře se vrací obávaný zabiják, tvrdí titulky. Jenže realita je jiná. Velký bílý žralok v Jadranu není žádný přistěhovalec. Patří mu to tu tisíce let. Proč ho tedy teď vidíme častěji a proč biologové na rozdíl od turistů slaví?
Překvapený primátor Karviné se přihlásil na policii. Ta ho po výslechu zadržela
Primátora Karviné Jana Wolfa (nestr., dříve SOCDEM), který je obviněný v korupční fotbalové aféře, ve čtvrtek policie po výslechu zadržela. Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby, potvrdil vrchní státní zástupce Radim Dragoun.