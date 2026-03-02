Přeskočit na obsah
Zahraničí

Muž v Edinburghu pobodal dva lidi. Skončili v nemocnici

ČTK

Neznámý muž dnes ve skotském městě Edinburgh pobodal dva lidi, kteří skončili v nemocnici. Podle policie je situace pod kontrolou a nehrozí větší nebezpečí. Čin zároveň nepovažuje za teroristický, napsala agentura Reuters. Skotský list The National uvedl, že útočník se zabarikádoval v jednom z bytů.

Ilustrační snímek / Nůž / Pobodání / Zločin / Krimi / Černá kronika / Vražda / Útočník / Shutterstock / 1
Na internetu kolují snímky muže s batohem a v kapuci, který v rukou drží dva nože. (Ilustrační snímek)Foto: Shutterstock
Reklama

Podle webu stanice BBC v oblasti mezi Sighthill a Wester Hailes byla od 10:00 SEČ vyhlášena pohotovost a zasahovala tam policie. Jeden ze svědků řekl, že útočník s noži vešel na schodiště v budově, rozbil výlohu obchodu a pobodal dvě osoby.

Počet zraněných policie později potvrdila a dodala, že její příslušníci v oblasti zůstanou, aby obyvatele uklidnili. Web The Mirror dodal, že oba zranění jsou v nemocnici.

Na internetu kolují snímky muže s batohem a v kapuci, který v rukou drží dva nože. Účet Disclose.tv na síti X, který snímek zveřejnil, tvrdí, že kvůli incidentu se ve městě zavřely školy.

