Muž v Edinburghu pobodal dva lidi. Skončili v nemocnici

Neznámý muž dnes ve skotském městě Edinburgh pobodal dva lidi, kteří skončili v nemocnici. Podle policie je situace pod kontrolou a nehrozí větší nebezpečí. Čin zároveň nepovažuje za teroristický, napsala agentura Reuters. Skotský list The National uvedl, že útočník se zabarikádoval v jednom z bytů.
Podle webu stanice BBC v oblasti mezi Sighthill a Wester Hailes byla od 10:00 SEČ vyhlášena pohotovost a zasahovala tam policie. Jeden ze svědků řekl, že útočník s noži vešel na schodiště v budově, rozbil výlohu obchodu a pobodal dvě osoby.
Počet zraněných policie později potvrdila a dodala, že její příslušníci v oblasti zůstanou, aby obyvatele uklidnili. Web The Mirror dodal, že oba zranění jsou v nemocnici.
Na internetu kolují snímky muže s batohem a v kapuci, který v rukou drží dva nože. Účet Disclose.tv na síti X, který snímek zveřejnil, tvrdí, že kvůli incidentu se ve městě zavřely školy.
ŽIVĚStovky izraelských stíhaček opět masivně zaútočily na Írán. Terčem je i Libanon
Stovky izraelských letadel dnes zaútočily na cíle v Libanonu a v Íránu současně, informoval podle agentury AFP mluvčí izraelské armády Effie Defrin. Jižní předměstí Bejrútu se stalo znovu terčem bombardování, přičemž izraelská armáda potvrdila cílený útok na vysoce postaveného člena Hizballáhu.
ŽIVĚVláda posílila ostrahu RFE. Babiš řekl, kdy odletí airbusy pro uvízlé Čechy
Vláda nezvýšila stupeň ohrožení terorismem, nemá informace o možném ohrožení ČR. Posílila ostrahu u Rádia Svobodná Evropa či objektů USA a Izraele. Český armádní airbus odletí do Egypta z Prahy dnes ve 14:00, stejně tak jeden letoun Casa. Druhý menší airbus s kapacitou 42 osob odletí z ČR do Jordánska v 17:00.
Tajemný hvizd z rudé planety. Češi rozluštili kód, který potvrzuje elektrické bouře na Marsu
Čeští vědci přinášejí možné důkazy o tom, že na Marsu dochází k elektrickým výbojům podobným bleskům. Vůbec poprvé popsali „hvizd“ blesku na Marsu – elektromagnetický signál vzniklý při elektrickém výboji, který sonda MAVEN zachytila nad rudou planetou.
Hlavní tváře klubů NHL: Jágr nedostal ani hlas, ve velké anketě uspěl jediný Čech
V kanadské televizi TSN se zamysleli nad tím, kdo je hlavní tváří každého ze současných klubů hokejové NHL. Češi ve speciální anketě příliš vidět nebyli.
„Advokát nic neporušil.“ Komora odmítla podat kárnou žalobu na Blažka kvůli bitcoinům
Česká advokátní komora (ČAK) nepodá kárnou žalobu na bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS). Stížnost spojenou s kauzou přijetí bitcoinového daru posoudila jako nedůvodnou, uvedla v pondělí na dotaz ČTK mluvčí komory Iva Chaloupková.