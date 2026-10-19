Muž v Austrálii najel autem do poslankyně. Je v kritickém stavu, hrozí jí amputace nohou

V australském městě Wangaratta na severovýchodě státu Viktorie v pondělí najel řidič do nezávislé poslankyně Helen Hainesové. Australský premiér Anthony Albanese incident označil za útok, informuje stanice ABC. Podle svědků se ozvala rána, načež viděli ženu zaklíněnou mezi dvěma vozidly. Hainesová je v nemocnici v kritickém stavu. Policie v souvislosti s incidentem zatkla třiačtyřicetiletého muže.
„Tohle nebyla nehoda. Byl to záměrný čin,“ prohlásil stanici premiér, podle kterého je zatím brzy na to určit motiv. Policie uvedla, že zatkla řidiče, o kterém věří, že Hainesovou srazil. Toho nejdřív zadrželi kolemjdoucí poté, co vystoupil z vozidla. Policisté v autě našli nůž. Muž bude podroben výslechu.
„Helen Hainesová je neuvěřitelně pracovitá a velmi inteligentní. Ale hlavně je to skrz naskrz slušný člověk,“ řekl o političce premiér. Hainesová, která není členkou žádné politické strany, slouží již třetí funkční období v dolní komoře australského parlamentu.
Poslankyně zůstává po útoku v nemocnici ve Wangarattě. Je v kritickém stavu, v důsledku zranění může přijít o jednu nebo obě nohy, informoval později The Mirror.
Agentura AFP upozornila, že australská policie v posledních letech zaznamenala nárůst počtu vyhrůžek směrem k politikům. Podle policie se však jedná o izolovaný případ a další nebezpečí veřejnosti v tuto chvíli nehrozí.
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