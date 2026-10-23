Muž střílel z auta na předměstí Paříže, šlo zjevně o terorismus

Nejméně jednoho mrtvého a čtyři raněné si v pátek dopoledne vyžádala střelba na předměstí Paříže. Informoval o tom francouzský premiér Sébastien Lecornu. Případ převzala protiteroristická prokuratura (PNAT). Podle ní muž v obci Trappes střílel z automobilu a později byl zatčen. Místní starosta televizi BFM TV řekl, že pachatel zjevně střílel náhodně a chtěl způsobit masakr.
Při incidentu v La Verrière bylo podle místní radnice vážně zraněna 12letá dívka. Zatím není známa konkrétní motivace střelce, kterým je podle francouzských médií 39letý Kevin T. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez uvedl, že použil automatickou zbraň na třech různých místech.
Národní protiteroristická prokuratura (PNAT) oznámila, že případ převzala a zahájila vyšetřování ve věci „vraždy v souvislosti s teroristickým činem, přičemž přitěžující okolností je skutečnost, že skutky byly spáchány na základě skutečné či domnělé příslušnosti k určité rase, etniku, národu nebo náboženství“. Střelec, který je podezřelý také z nedovoleného ozbrojování, byl zadržen a vzat do policejní vazby.
Policejní zdroj uvedl, že policie muže rychle zadržela. Skutky se staly po 10:00 v obcích Trappes a La Verrière, které leží západně od hlavního města. „Všechny síly bezpečnostních složek a justice byly plně mobilizovány,“ uvedl na síti X premiér Lecornu, který události označil za „velmi závažné“.
Střelec byl podle televize BFM TV zadržen v obci Coignières v departementu Yvelines západně od francouzského hlavního města. Trappes, La Verrière a Coignières jsou součástí společenství obcí Saint-Quentin-en-Yvelines.
„V různých částech města padlo mnoho výstřelů,“ řekl starosta Trappes Ali Rabeh a popsal střelce, který „zjevně střílel náhodně a chtěl způsobit masakr“. Potvrdil také, že jednou ze zraněných je 12letá dívka. Dodal, že střelec bydlel v nedalekém městě.
Podle informací deníku Le Figaro byla dívka zasažena osmkrát a utrpěla vážná zranění. Její stav je považován za život ohrožující a byla přijata do pařížské nemocnice Necker. Obětí je podle listu 26letý muž, který byl zasažen u pošty v Trappes.
Šlo údajně o sportovce věnujícího se bojovým uměním. O život bojuje také 21letý muž, kterého zasáhlo několik výstřelů poblíž čerpací stanice. Další zranění byli hlášeni v blízkosti mateřské školy a dětského hřiště.
Podle Le Figaro, který se odvolává na několik zdrojů, podezřelý pocházející ze Saint-Cyr-l’École ve svém bytě nastražil pasti v podobě plynových lahví. Při střelbě údajně použil samopal Sten, sběratelský kus z doby druhé světové války.
„Naše myšlenky jsou s oběťmi, jejich rodinami a všemi obyvateli departementu Yvelines. V této strašlivé zkoušce stojí národ při nich,“ napsal na síti X francouzský prezident Emmanuel Macron a zároveň vyjádřil vděčnost příslušníkům bezpečnostních složek, kteří pachatele dopadli.
Bezpečnostní složky se přitom ve Francii nyní připravují na očekávané mohutné sobotní protesty, přičemž na sociálních sítích se opět množí výzvy k násilnostem a rabování.
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