V centru Varšavy, přímo před sídlem ministerstva kultury a naproti prezidentskému paláci, se dnes v podvečer zapálil muž. Jako první začali hasit plameny příslušníci ostrahy hlavy státu. Muž byl převezen do nemocnice, zatím nejsou známy podrobnosti o jeho stavu ani o jeho motivu a úřady zjišťují jeho totožnost, uvedla polská média.
Jde o mladého občana Ukrajiny, napsal deník Gazeta Wyborcza s odvoláním na neoficiální informace, které získal jeho reportér.
Muž postával s transparentem či plakátem, následně se polil hořlavinou a zapálil. Tato informace však nebyla oficiálně potvrzena, napsal list Rzeczpospolita.
Když na místo dorazili přivolaní hasiči, muže již ošetřovali zdravotníci v sanitce. Byl při vědomí a navázal s nimi kontakt. Převezli ho do nemocnice.
Pacient je nyní na jednotce intenzivní péče. Podle očitých svědků na místě činu muž ležel na zemi a měl popálenou celou tvář a také ruce a nohy, dodal deník.
Portál Fakt 24 napsal, že muž, kterému je podle mluvčí ministerstva vnitra 22 let, utrpěl tak rozsáhlé popáleniny, že ohrožují jeho život. „Reagoval na bolest, ale rozhodně bych neřekl, že byl plně při vědomí,“ řekl jeden ze záchranářů, kteří ošetřovali muže poté, co plameny uhasili kolemjdoucí a strážci prezidentského paláce.
„Podle očitých svědků před budovou (ministerstva kultury) vypukla panika a nad ulicí se vznášel hustý dým a ostrý zápach připomínající benzin. Vše, co měl 22letý muž na sobě a při sobě, zcela shořelo. Nikdo z kolemjdoucích a dalších lidí v okolí nebyl zraněn,“ napsal portál.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
13:0 na rohy, v hlavní roli rozhodčí. Slavia v Lize mistrů znovu nešťastně padla
Fotbalisté pražské Slavie prohráli v Lize mistrů se španělským Villarrealem 0:1, v duelu přitom měli výraznou převahu a třeba na rohy vyhráli 13:0. Jenže šla proti nim i celá řada verdiktů sudích, kteří v závěru první půle odvolali vyloučení hostujícího Veigy, na konci zase zrušili nařízený pokutový kop. Pražané sérií 24 zápasů v soutěži bez výhry překonali negativní rekord rumunského FCSB.
Trpišovský o sudích: V Evropě jsme na to zvyklí. Málokdy jde VAR v náš prospěch
Trenéra fotbalistů Slavie Jindřicha Trpišovského mrzí porážka 0:1 s Villarrealem v 5. kole hlavní fáze Ligy mistrů. Cítil, že španělský soupeř byl k poražení, uvedl padesátiletý kouč na tiskové konferenci.
Hvězdní Italové v obřích problémech. Cobolli selhal s jihokorejským outsiderem
Soupeře českých tenistů v semifinále Davisova poháru mezi Itálií a Jižní Koreou určí závěrečná čtyřhra. Rozhodla o tom výhra Kwon Sun-a ve druhé dvouhře nad světovou sedmičkou Flaviem Cobollim 3:6, 7:6, 7:6. Stav čtvrtfinále v Boloni je tak 1:1 na zápasy.
Rozsévaly hrůzu po ukrajinských městech, teď přišla odplata. Ukrajinci slaví zásah
Pět ruských bojových letounů v hodnotě zhruba 5,5 miliardy korun zasáhly ukrajinské síly při nočním útoku na leteckou základnu Savaslejka v Nižněnovgorodské oblasti. V případě tří těžkých stíhacích letounů MiG-31 se bude jednat o mimořádně citelnou ztrátu. Rusko totiž již více než třicet let nové letouny tohoto typu nevyrábí. Proti Ukrajině je používá k odpalování řízených střel.
SpaceX získala povolení k vypuštění milionu družic pro datová centra
Americká Federální komise pro komunikace (FCC) povolila společnosti SpaceX Elona Muska vypustit na oběžnou dráhu až jeden milion satelitů, které budou sloužit jako datová centra pro zpracování velkého množství dat.