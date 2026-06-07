Muž s knírkem už není Putinův kamarád. Někdejšího ruského spojence Kreml zradil

V neděli čekají Arménii důležité parlamentní volby. Politický analytik Mikael Zoljan v rozhovoru vysvětluje, proč může výsledek hlasování ovlivnit nejen vztahy Arménie s Ruskem a Evropskou unií, ale také širší soupeření mezi demokracií a autoritářstvím. Volby podle něj rozhodnou o tom, zda se země vydá cestou dalšího sbližování se Západem, nebo se vrátí do ruské sféry vlivu.
Proč je pro lidi v České republice důležité sledovat arménské volby?
Protože tyto volby jsou zásadní bitvou v boji mezi demokracií a autoritářstvím, který se dnes odehrává ve světě. Předchozí bitvou byly volby v Maďarsku a samozřejmě probíhají další bitvy, i ta velká na Ukrajině.
V neděli se dozvíme, jak tento boj dopadne. A podle toho, co se stane v Arménii, to může ovlivnit Rusko, Ukrajinu či Evropu. Pokud se totiž Rusku podaří prosadit své kandidáty ve volbách, pak Arménie opět upadne do ruské sféry vlivu. Bude to pro Putina velké vítězství, povzbudí jej to a začne být agresivnější vůči dalším postsovětským zemím.
Pokud prohraje a zvítězí současná vláda, která je proevropská a prodemokratická, bude to pro Putina další porážka. Možná ne největší porážka v historii, ale bude velmi bolestivá. Právě proto by lidé v České republice, v Norsku, samozřejmě na Ukrajině nebo v Moldavsku měli sledovat, co se děje v Arménii.
Favoritem průzkumů je současný premiér Nikol Pašinjan. Kdo to vlastně je? Mnozí čtenáři si ho, myslím, vybaví především jako „vtipného chlápka s legračním knírkem“, který si už mezitím oholil...
Je to velmi zajímavý člověk. Býval opozičním novinářem a léta se angažoval v opozičních hnutích. Byl ve vězení, v určitém období byl politickým vězněm. A v roce 2018 vedl opozici a stal se vůdcem sametové revoluce. Nazýváme to podobně jako tady u vás, protože byla nenásilná a nezemřel během ní ani jeden člověk.
On se stal předsedou vlády. Zahájil demokratické reformy a boj proti korupci. V té době jsme ale doufali, že se nám podaří věci s Ruskem zvládnout, protože v té době bylo Rusko naším vojenským spojencem.
Ukázalo se však, že Rusko nemá rádo demokratické vlády. Když jsme pak vedli válku s Ázerbájdžánem o region Karabach, Rusko nám vůbec nepomohlo. Poté se arménská veřejnost obrátila proti Rusku. A také kvůli invazi na Ukrajinu se ukázalo, že Rusko je nebezpečné pro všechny své sousedy.
S Ruskem nelze mít přátelské vztahy. Buď můžete být jejich otrokem, nebo se od nich můžete držet dál. Ekonomika a energetický sektor jsou velmi závislé na Rusku. Pašinjan se chce od něj vzdálit, ale ne nějakým příliš riskantním způsobem, aby to Rusko nerozzuřilo.
Proč byl vlastně původní vztah Arménů k Rusku tak pozitivní?
Pro nás konflikt s Ázerbájdžánem o region Karabachu začal již v roce 1988, ještě za existence Sovětského svazu a trval až do loňského roku. V podstatě zatím nebyla podepsána žádná mírová smlouva.
Arménie si musela hledat spojence a Rusko bylo tím nejviditelnějším spojencem. Navíc jsme se báli Turecka, se kterým máme hranici, která je uzavřená, a historicky sporná.
Ale pak jsme v roce 2020 viděli, že Rusko ve skutečnosti spojencem nebylo. Zjednodušeně řečeno nás zradili, protože umožnili Ázerbájdžánu zahájit válku a Arménii neposkytli dostatečnou pomoc. Lidé v Arménii si proto nyní kladou otázku: Proč bychom měli být spojenci Ruska, když nám nepomohlo?
Jak to vypadá ve společnosti? Jsou občané Arménie spíše nakloněni postsovětské nostalgii a přátelství s Ruskem? Nebo chtějí být součástí Evropské unie?
Po té zmíněné válce a invazi na Ukrajinu se mezi Armény vytvořil konsenzus, že se musíme od Ruska odtrhnout. Existují však některé síly, které mají možná 20 až 30 % hlasů a jsou stále proruské. Rusko se jim snaží pomoci penězi, dezinformačními kampaněmi, politickým tlakem atd.
V těchto volbách si tedy Arméni v podstatě budou vybírat mezi tím, zda budou takzvaným spojencem Ruska, nebo skutečně nezávislou zemí, která může mít vlastní vztahy s Evropou, USA nebo kýmkoli jiným.
Myslím si tedy, že pokud se zeptáte Arménů, většina z nich by řekla, že Evropská unie je dobrá a že by tam rádi byli. Otázkou však je, zda je to reálné. Někteří Arméni tedy říkají: „Dobře, Evropa je příliš daleko, Rusko je příliš blízko. Než se dostaneme do Evropské unie, Rusko nás obsadí atd. Takže se o tom diskutuje. A někteří lidé říkají: „Ano, dobře, Evropa je daleko, ale co na tom? Kypr také geograficky neleží v Evropě a má konflikt s Tureckem, ale je členem Evropské unie.“
I kdybychom se nestali členy Evropské unie, ale změnili jsme svůj život podle unijních standardů, budeme mít mnohem lepší společnost. Pojďme tedy tímto směrem a uvidíme, jak daleko se dostaneme. Možná se do Evropské unie nedostaneme, ale získáme status kandidátské země, což je už samo o sobě dost velká věc.
Postsovětský oligarcha hostil Putinovu milenku
Mluvili jsme o panu Pašinjanovi, který si oholil vousy, ale kdo jsou další lidé, kteří se mu v neděli budou snažit postavit?
Hlavním vůdcem opozice je Samvel Karapetyan, velmi bohatý Armén. Sice pochází z Ruska, ale má tři pasy. Je typickým miliardářem tohoto globalizovaného světa. Klasický postsovětský oligarcha.
Pořídil si ve Francii sídlo, něco jako zámek, a existují informace, že tam nějakou dobu bydlela Putinova milenka Alina Kabajevová. Ale pak francouzská vláda jeho sídlo zabavila. Nemůže být premiérem Arménie, protože má dvojí občanství. Ale jeho strana říká, že pokud vyhrají, změní ústavu, takže je to jako v Gruzii, kde Bidzina Ivanišvili sice není premiérem, ale všichni vědí, že vládne.
Pak tu máme Roberta Kočarjana, který byl arménským prezidentem v letech 1998 až 2008. V té době byla Arménie výrazně autoritářská země. Proti protestům se tehdy zasahovalo tvrdě, není proto příliš populární.
Podle zveřejněných odhadů by Pašinjanova strana měla získat okolo 30 procent. Velkým problémem zdejších průzkumů je však to, že mnoho lidí neřeklo, koho bude volit...
V předchozích volbách byla situace podobná. Pravděpodobně se stane, že těchto 30 % se změní na 50 %. Čtrnáct procent Karapetyanových se změní na asi 28 procent atd. Takže se tyto hlasy pravděpodobně rozdělí víceméně rovnoměrně mezi vedoucí kandidáty.
Mluví se o tom, že volby se snaží ovlivňovat Rusové. Jak?
Snaží se ovlivňovat buď vnitřní politiku Arménie, nebo její ekonomickou situaci. Například zakazují určité druhy arménského koňaku a jsou jediným dodavatelem plynu. Máme tedy obavy, že by mohli zvýšit cenu plynu nebo prostě úplně zastavit jeho dovoz. Mají na nás velkou ekonomickou páku.
Nejde ale jen o plyn a koňak. Rusové zakázali také dovoz arménských rajčat, okurek, paprik, jahod. Nesmí se vozit ani víno, květiny, minerální voda a živé ryby. Proč jsou rozhovory, které Pašinjan nyní vede s EU, pro Rusko tak dráždivé, že se takto chová?
Protože je to velká rána pro jejich prestiž. Arménie je členem Euroasijské hospodářské unie a Společenství nezávislých států. A byla členem Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, což bylo něco jako Varšavská smlouva. A Arménie tam své členství zmrazila.
Pro Rusko není naše země ekonomicky příliš důležitá, pokud přestanou dodávat plyn, nebude to nic zásadního. Ale je to pro něj důležité z glediska prestiže. A také se bojí, že by to mohlo být příkladem pro jiné postsovětské země, jako je Kazachstán, Kyrgyzstán, Bělorusko atd.
A ještě je tu jedna věc: myslím si, že Putin osobně nemá rád Pašinjana, protože ten se dostal k moci v důsledku revoluce. Mnoho ruských úředníků proto vnímá Pašinjana jako arménského Navalného.
Používají Rusové i nějakou další taktiku?
Už dlouhou dobu vedou dezinformační kampaně. Totéž dělají v jiných evropských zemích, v Moldavsku, ve východoevropských zemích, na západě USA, prostě všude. V zásadě vytvářejí falešné zprávy, například vytvoří falešnou stránku webu Euronews a umístí tam zprávu, že Pašinjan koupil nějaký zámek ve Francii. Nebo že francouzská vláda hodlá vyvézt svůj radioaktivní odpad do Arménie, do velmi pěkné oblasti, kde máme lesy a tak dále.
Nebo že 300 tisíc Ázerbájdžánců se přestěhuje do Arménie a začne tam žít. Dalším trumfem, který mohou využít, je skutečnost, že v Rusku žije mnoho arménských občanů.
A tito lidé dostávají zdarma letenky a nějaké peníze, aby přijeli do Arménie a hlasovali pro proruské kandidáty a pak se vrátili zpět. Neznáme všechny podrobnosti, jako například kdo to platí atd. Je však víceméně zřejmé, že se to také děje.