Muž přežil v sutinách po zemětřesení v Kolumbii čtyři dny, vyprostili ho záchranáři

Téměř čtyři dny po ničivém zemětřesení v Kolumbii se záchranáři stále snaží najít přeživší ve zřícených budovách. Naději v pátek posílil nález živého muže pod troskami hotelu ve městě Pereira, informovala agentura Reuters. Zemětřesení o síle 7,4 stupně si podle úřadů vyžádalo nejméně 285 mrtvých a téměř 4 000 zraněných. Dalších téměř 400 lidí je stále pohřešováno.
„Je možné, že tam jsou lidé stále naživu, myslíme si, že ano. Jeden nebo dva by mohli být naživu,“ řekl televizní stanici Caracol záchranář John Bedoya. V Pereiře v pátek intenzivně pracovali na odstraňování betonu, cihel a pokrouceného kovu ve snaze dostat se k lidem, kteří mohou být uvězněni pod troskami.
Zemětřesení zasáhlo Kolumbii v pondělí krátce po 07:30 místního času. Otřesy poškodily nebo zničily obytné domy, školy a nemocnice v rozsáhlé části západní Kolumbie – od tichomořského přístavu Buenaventura až po města Cali a Pereira. Mnoho lidí proto zůstává v nouzových přístřešcích nebo nocuje venku, protože se obává návratu do poškozených domů.
Záchranářům situaci komplikují četné následné otřesy, které úřady od pondělí zaznamenaly. Pátrání po přeživších se zároveň postupně mění v odklízení trosek a zjišťování počtu pohřešovaných.
Úřad OSN pro uprchlíky (UNHCR) v pátek varoval, že zemětřesení může v zemi vyvolat další vlnu vysídlení. Kolumbie se přitom už nyní potýká s ozbrojeným konfliktem, migrací a dalšími humanitárními problémy. „Pro lidi, kteří byli vysídleni už dříve a snaží se znovu vybudovat si vlastní život, může toto zemětřesení znamenat další vysídlení navíc,“ uvedla mluvčí UNHCR Eujin Pjunová.
Katastrofa představuje také první velkou zkoušku pro prezidenta Abelarda de la Espriellu, který se úřadu ujal jen o několik dní dříve. Prezident čelil kritice za počáteční reakci vlády a v pátek má v plánu navštívit pět zasažených měst a obcí, včetně Pereiry, Cali a Quibdó.
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