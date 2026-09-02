Přeskočit na obsah
Benative
2. 9. Adéla
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Muž podezřelý ze střelby na party ve Švýcarsku jednal v amoku, tvrdí policie

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Muž, který je podezřelý z víkendové střelby na party ve švýcarském městě Aarau, trpí psychickými problémy a jednal v amoku. Motiv jeho činu není jasný. Dnes o tom podle agentury DPA informovala policie a prokuratura. Při střelbě v noci na neděli jedna žena zemřela, dalších šest lidí utrpělo zranění.

Deadly shooting in Aarau
Policista prochází kolem plakátu na rave party, na které došlo ke smrtící střelběFoto: REUTERS – Romina Amato
Reklama

V pondělí nad ránem se policii vydal podezřelý 43letý Švýcar. „Nic nenasvědčuje tomu, že by podíl na činu měla ještě nějaká jiná osoba,“ řekl dnes šéf policie v kantonu Aargau Michael Leupold. Dodal, že v souvislosti s útokem lidem nehrozí žádné nebezpečí.

Podle státního zástupce Christopha Rüediho muž zatím s vyšetřovateli nekomunikuje. Dříve pracoval jako armádní kuchař, v roce 2013 z armády odešel. Policie o něm z minulosti neměla žádné informace a neví o tom, že by měl vazby na nějaká extremistická hnutí. V jeho autě byly nalezeny dvě pistole a útočná puška AK-47.

Související

Místem činu byla takzvaná rave party, což je taneční zábava s elektronickou hudbou a světelnými efekty. Pořadatelé na akci, konající se v areálu dostihového závodiště, očekávali asi 2500 lidí. V době střelby akce již končila a v areálu zůstaly řádově desítky návštěvníků, píše DPA.

Místo se nachází nedaleko hranic s Německem, a tak se na pátrání po pachateli podílely i německé úřady. Pomoc nabídla také Itálie, jejíž občanka se stala obětí.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Masakr u pyramid. Střelec v Mexiku pálil do davu. Zabil turistku a zranil dalších 13 lidí

Masakr u pyramid. Střelec v Mexiku pálil do davu. Zabil turistku a zranil dalších 13 lidí | Video: Reuters
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Z druhé řady cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodcem pořadu je opět herec Miroslav Táborský. Na snímku společně s hercem Ondřejem Vetchým.
Z druhé řady cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodcem pořadu je opět herec Miroslav Táborský. Na snímku společně s hercem Ondřejem Vetchým.
Z druhé řady cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodcem pořadu je opět herec Miroslav Táborský. Na snímku společně s hercem Ondřejem Vetchým.

Táborský se opět vydá po stopách Járy Cimrmana. ČT chystá druhou řadu oblíbené série

Téměř tři desítky míst napříč Českem, která odkazují k působení fiktivního českého génia, představí druhá řada cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodce Miroslav Táborský se v šesti nových dílech setká nejen se svými hereckými kolegy z Divadla Járy Cimrmana, ale také s místními nadšenci, kteří mistrovu stopu připomínají veřejnosti. Česká televize plánuje vysílání druhé řady na jaro 2027.

Policie uzavřela místo přestřelky tajných služeb v Kyjevě
Policie uzavřela místo přestřelky tajných služeb v Kyjevě
Policie uzavřela místo přestřelky tajných služeb v Kyjevě

Šok pro Zelenského. Válka tajných služeb v ulicích Kyjeva si vyžádala 10 zraněných

Deset zraněných si vyžádala střelba ve středu ráno ve čtvrti Berezňaky v Kyjevě. Co šokovalo Ukrajinu i prezidenta Zelenského, bylo zjištění, že v hlavním městě mezi sebou bojovali příslušníci dvou klíčových tajných služeb – civilní SBU a vojenské HUR. Klíčovou osobou je navíc jeden z velitelů Ruského dobrovolnického sboru (RDK), který v rámci HUR bojuje proti Putinovi.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Rusko zaútočilo na Oděsu, poškodilo infrastrukturu přístavního města

Ruské útoky v ukrajinské Oděse poškodily infrastrukturu a obytné budovy a zranily osm lidí, uvedl ve středu podle agentury Reuters náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Mezi poškozenými objekty ve městě, které je zároveň největším ukrajinským námořním přístavem, byly podle něj i 24patrový bytový dům a řada automobilů.

Palestina - Izrael - Egypt - Rafah - hranice - přechod
Palestina - Izrael - Egypt - Rafah - hranice - přechod
Palestina - Izrael - Egypt - Rafah - hranice - přechod

Izrael je připraven odsunout Palestince z Gazy, ale čeká na USA

Izrael má připraveny plány odsunu Palestinců z Pásma Gazy, ale čeká, až Spojené státy vymyslí, kam je odvézt. Dnes to podle agentury AFP řekl izraelský ministr obrany Jisrael Kac na konferenci pořádané izraelským serverem Ynet a deníkem Jediot Achronot. Velvyslanectví USA v Izraeli agenturu se žádostí o vyjádření odkázalo na americké ministerstvo zahraničí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama