Muž podezřelý ze sabotáží v Německu měl seznam víc než 160 cílů

V obytném voze muže zadrženého kvůli sabotážím na německých elektrických stanicích policie našla poznámky s více než 160 dosavadními či potenciálními cíli. Poslancům zemského sněmu v Severním Porýní-Vestfálsku, v němž se nachází některé z napadených rozvoden, to ve čtvrtek řekl zemský ministr vnitra Herbert Reul.
Po sérii útoků na elektrická zařízení na řadě míst Německa policie v úterý zadržela podezřelého 48letého muže.
"Nejenže jsme zadrželi pravděpodobného pachatele útoků, ale zabránili jsme tím možná i dalším útokům," uvedl ministr Reul. Podle něj zadržený muž prozradil také sedm míst, která využíval jako sklady.
Úřady po 48letém Danielovi V. z Gevelsbergu v jižním Porúří pátraly několik dní. Podle úřadů se pokusil na několika místech ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Braniborsko a Sasko s pomocí podomácku vyrobených raket vystřelit tenký drát přes vedení vysokého napětí a způsobit zkrat.
V nejméně dvou případech pachateli plán v posledních dnech zřejmě vyšel. V Bergheimu, západně od Kolína nad Rýnem, zkrat na několik dní paralyzoval několik jednotek elektrárny. V Braniborsku byly hlášeny dva zkraty v rozvodně Turnow-Preilack poblíž elektrárny Jänschwalde.
Více než 20 podomácku vyrobených raket tam pravděpodobně vystřelilo vodivý materiál na vedení vysokého napětí. Ani jeden z obou incidentů nezpůsobil výpadek proudu. Jednadvacet odpalovacích zařízení se našlo také na východě Saska.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt minulý týden prohlásil, že šlo pravděpodobně o akty "klimatického terorismu". Po podezřelém muži a dalších případných cílech jeho útoků v uplynulých dnech pátralo 1700 policistů. Podle dopisů, ve kterých se Daniel V. k činům hlásil, byl motivem odpor k fosilním palivům. "Chtěl zjevně zcela cíleně napadnout stabilitu sítě, a v podstatě tak způsobit blackout," dodal ministr Reul.
Mohlo by vás také zajímat: Tady končí sranda! Babiš má jiný problém než Agrofert, Okamura srazil paty
ČNB ponechala rezervu bank na 1,25 procenta. Příští rok vzroste
Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve středu ponechala beze změny nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Nadále platí dřívější rozhodnutí, že od července 2027 sazba vzroste na 1,5 procenta ze současných 1,25 procenta. ČNB o tom informovala v tiskové zprávě. Zároveň upozornila, že v případě potřeby je připravena v budoucnu sazbu dál zvýšit.
Je to radikální změna! Nový ukrajinský velitel představil svou filozofii
„Mým úkolem je vytvořit podmínky pro to, aby se rozvíjeli silní velitelé, aby přebírali odpovědnost a aby byli připraveni skládat účty za své výsledky.“ Nový velitel ukrajinských ozbrojených sil Michajlo Drapatyj představil svou vizi velení, která končí s mikromanagementem. „Nemusím velet každé jednotlivé operaci!“ odmítá dosavadní „sovětský“ styl vedení války s Ruskem.
To je genocida, zuří Rusové. Jejich idol nesmí závodit kvůli vazbám na Putinovy lidi
Kamila Valijevová nesmí startovat v mezinárodních soutěžích. Ruská krasobruslařka, proslulá dopingovým skandálem a zpackanou jízdou na olympiádě v Pekingu, přišla po intervenci Ukrajinské krasobruslařské federace o status neutrální sportovkyně.
ŽIVĚ Ukrajina zasáhla rafinerii na Sibiři a přístav u Kaspiku, uvedl Zelenskyj
Ukrajinské síly zasáhly ruskou rafinerii v Jamaloněneckém autonomním okruhu na severu západní Sibiře a námořní přístav v Dagestánu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti. Terčem ukrajinského útoku v Dagestánu na severním Kavkaze se stala Machačkala, strategicky důležitý ruský přístav u Kaspického moře, okomentoval prezidentovo vyjádření server RBK-Ukrajina.
Nové emisní povolenky zdraží paliva. Evropské rafinerie mohou mít problém
Připravovaný systém emisních povolenek ETS 2 zvýší náklady rafinérií, do budoucna se tak projeví i v cenách pohonných hmot. Zároveň ale nejde o důvod současného růstu cen paliv. Vyplývá to z komentářů analytiků. Na negativní dopad ETS 2 na rafinérský průmysl ve čtvrtek poukázal premiér Andrej Babiš (ANO), podle něhož by proto mělo být spuštění systému odloženo.