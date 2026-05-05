Muž podezřelý z otrávení výživ věří, že mu nevinu pomohou prokázat i GPS data

Muž zadržený kvůli podezření z otrávení dětských výživ chce prokázat svou nevinu, píší rakouská média. Slovenský rodák žijící v Rakousku dal proto vyšetřovatelům k dispozici své chytré hodinky, kromě toho kriminalisté zkoumají také data z navigace jeho automobilu. Psal o tom v úterý rakouský deník Kronen Zeitung.
V jeho bytě však policisté podle listu našli velké množství jedu na krysy, jimiž bylo otráveno několik skleniček s bramborovo-mrkvovou kašičkou od německé firmy HiPP. Dohromady pět otrávených balení zatím bylo v dubnu odhaleno v Česku, na Slovensku a v Rakousku.
Prostřednictvím svého právníka Manfreda Arbachera-Stögera podezřelý 39letý dobře situovaný muž vzkázal, že toto vyšetřování „je propadák“, píše Kronen Zeitung. Obhajoba muže přitom spočívá také v tvrzení, že neměl zapotřebí výrobce výživy, svého bývalého zaměstnavatele, vydírat, z čehož je podezřelý. Ani předchozí výpověď od firmy HiPP pro něj údajně nebyla nijak důležitá. „Jsem akademik. Toto propuštění mě vůbec netrápilo,“ tvrdí muž.
Skutečnost, že byl mezi 26 zaměstnanci propuštěnými v únoru z rakouské pobočky HiPP v hornorakouském Gmundenu, je irelevantní, uvedl bývalý manažer a otec tří dětí, kterému je prý záhadou, kdo by riskoval otravu nebo dokonce smrt kojenců, dětí nebo starších lidí přidáním jedu do dětské přesnídávky.
Dvě otrávené skleničky byly odhaleny v prodejně Brně, dvě na Slovensku a jedna u Eisenstadtu na východě Rakouska. Tamní úřady přitom ještě pátrají po údajné druhé otrávené skleničce.
Muž hodlá s pomocí svých chytrých hodinek dokázat, že nebyl v Brně ani v blízkosti žádného z míst činu. Policie mezitím muži zabavila Range Rover, takže jsou shromažďována GPS data, která mají zmapovat poslední cesty podezřelého.
V luxusním bytě podezřelého ve spolkové zemi Salcbursko se však našlo velké množství jedu na krysy. „Můj klient pro to ale má velmi jasné vysvětlení,“ řekl právník Arbacher-Stöger. Ve svém rodném městě na Slovensku údajně provozuje farmu a jed je tam často potřeba k hubení krys. Proč musel být jed dočasně uskladněn v Salcbursku, ale není jasné, poznamenal Kronen Zeitung.
Výsledky znaleckého posudku o toxicitě jedu na krysy nalezeného ve sklenici zabavené v Rakousku stále nejsou k dispozici. Sklenice obsahovala 15 mikrogramů jedu. Muž je zatím vyšetřován pro úmyslné ohrožení veřejnosti a pokus úmyslné těžké ublížení na zdraví. Obvinění by však mohlo být rozšířeno o pokus o nátlak s přitěžujícími okolnostmi. Německé úřady vyšetřují případ pro podezření z pokusu o vydírání výrobce dětské výživy. Tu supermarkety z preventivních důvodů stáhly z prodeje.
Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) po zajištění první skleničky v zemi upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici.
