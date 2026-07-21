Muž obviněný z vraždy britské političky ji udeřil 21krát do hlavy, uvedly úřady

Muž obviněný z vraždy pravicové političky Ann Widdecombeové udeřil bývalou britskou poslankyni 21krát do hlavy kladivem, uvedli v úterý státní zástupci před londýnským soudem. Informovala o tom agentura Reuters. Osmadvacetiletý Joshua Kerry stanul před magistrátním soudem ve Westminsteru.
Widdecombeová byla nalezena mrtvá 9. července ve svém domě na venkově v jihozápadní Anglii. Útok se podle vyšetřovatelů odehrál den předtím. Státní zastupitelství v pondělí uvedlo, že policie stále vyšetřuje, zda vražda neměla politický či teroristický motiv.
Podle státního zástupce Kashifa Malika bezpečnostní kamera v domě političky zachytila celý čin. Malik soudu sdělil, že záznam z kamery ukazuje, jak Kerry vstoupil do domu Widdecombeové, která právě obědvala, a zeptal se jí: "Nemáš náhodou bankovní karty a doklady?". Kamera následně zachytila, jak ji opakovaně tluče kladivem. Poté, co ji udeřil 21krát, Kerry podle prokuratury vzal ženinu peněženku a odešel.
Osmasedmdesátiletá Widdecombeová byla v minulosti poslankyní britského parlamentu i Evropského parlamentu a v 90. letech působila jako státní ministryně za vlád konzervativního premiéra Johna Majora. Dlouho byla členkou Konzervativní strany, ale v roce 2019 vstoupila do protiunijní Brexit party, dnešní pravicově populistické Reform UK.
V posledním desetiletí byli zavražděni dva britští poslanci. Labouristickou poslankyni Jo Coxovou v době brexitové kampaně v roce 2016 smrtelně postřelil a pobodal neonacista. Konzervativního poslance Davida Amesse v roce 2021 ubodal muž inspirovaný militantní skupinou Islámský stát.
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