Přeskočit na obsah
Benative
7. 5. Stanislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Muž obviněný z útoku na proizraelskou demonstraci v Coloradu dostal doživotí

ČTK

Muž obviněný z loňského útoku na proizraelskou demonstraci ve městě Boulder v americkém státě Colorado byl odsouzen k doživotnímu vězení bez možnosti podmíněného propuštění. Muhammad Sabrí Sulimán se ve státním procesu přiznal k vraždě a dalším obviněním.

FILE PHOTO: Boulder attack suspect Mohamed Sabry Soliman poses for a jail booking photograph after his arrest
Muhammad Sabrí Sulimá, obviněný z loňského útoku na proizraelskou demonstraci ve městě Boulder v americkém státě Colorado.Foto: REUTERS
Reklama

Sulimán loni 1. června zaútočil zápalnými lahvemi na skupinu lidí, kteří se sešli na podporu izraelských rukojmích tehdy zadržovaných v Pásmu Gazy. Zranil při tom osm lidí, přičemž jedna ze zraněných, 82letá Karen Diamondová, o necelý měsíc později zraněním podlehla.

Sulimán, který má egyptské občanství a podle amerických úřadů žije ve Spojených státech nelegálně, podle agentury AP vyslechl rozsudek s očima sklopenýma ke stolu. Před vynesením verdiktu oslovil prostřednictvím tlumočníka soud a v téměř půl hodinu trvajícím proslovu se omluvil obětem.

Související

Sulimán útok plánoval rok a poháněla ho touha „zabít všechny sionisty“, uvedli podle AP vyšetřovatelé. Sulimán jim už dříve řekl, že měl v úmyslu zabít přibližně 20 účastníků demonstrace, která se v Boulderu konala týdně. Hodil však pouze dvě z více než 20 zápalných lahví, zatímco křičel „Svobodu Palestině“.

Muž také řekl vyšetřovatelům, že si chtěl koupit střelnou zbraň, ale neuspěl, jelikož není americkým občanem.

Reklama
Reklama

Útok, který změnil životy

„Byl to otřesný útok. Jejich životy se navždy změnily,“ uvedla starostka Boulderu Tara Winerová s tím, že mezi zraněnými byli její přátelé.

Podle federálních prokurátorů se Sulimán vydával za zahradníka a v době útoku měl oblečenou vestu stavebního dělníka, aby se mohl přiblížit ke shromáždění a zaútočit. Sulimán si své oběti podle prokurátorů vybral na základě jejich domnělé nebo skutečné vazby na Izrael.

Související

Mužova manželka a jejich děti strávily deset měsíců v detenčním zařízení pro migranty. Federální soudce v Texasu v dubnu nařídil jejich propuštění, přičemž matka a nejstarší 18leté dítě musejí nosit elektronický náramek. Imigrační odvolací soud předtím zamítl jejich žádost, aby mohli zůstat v USA, a nařídil jejich deportaci.

Sulimánovi obhájci se snaží zablokovat jejich deportaci do doby, než soudce určí, zda se nebudou muset účastnit federálního procesu, v němž je Sulimán rovněž obviněn. Žalobci ve federálním procesu zvažují, zda budou usilovat o trest smrti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama