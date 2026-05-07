Muž obviněný z útoku na proizraelskou demonstraci v Coloradu dostal doživotí

Muž obviněný z loňského útoku na proizraelskou demonstraci ve městě Boulder v americkém státě Colorado byl odsouzen k doživotnímu vězení bez možnosti podmíněného propuštění. Muhammad Sabrí Sulimán se ve státním procesu přiznal k vraždě a dalším obviněním.
Sulimán loni 1. června zaútočil zápalnými lahvemi na skupinu lidí, kteří se sešli na podporu izraelských rukojmích tehdy zadržovaných v Pásmu Gazy. Zranil při tom osm lidí, přičemž jedna ze zraněných, 82letá Karen Diamondová, o necelý měsíc později zraněním podlehla.
Sulimán, který má egyptské občanství a podle amerických úřadů žije ve Spojených státech nelegálně, podle agentury AP vyslechl rozsudek s očima sklopenýma ke stolu. Před vynesením verdiktu oslovil prostřednictvím tlumočníka soud a v téměř půl hodinu trvajícím proslovu se omluvil obětem.
Sulimán útok plánoval rok a poháněla ho touha „zabít všechny sionisty“, uvedli podle AP vyšetřovatelé. Sulimán jim už dříve řekl, že měl v úmyslu zabít přibližně 20 účastníků demonstrace, která se v Boulderu konala týdně. Hodil však pouze dvě z více než 20 zápalných lahví, zatímco křičel „Svobodu Palestině“.
Muž také řekl vyšetřovatelům, že si chtěl koupit střelnou zbraň, ale neuspěl, jelikož není americkým občanem.
Útok, který změnil životy
„Byl to otřesný útok. Jejich životy se navždy změnily,“ uvedla starostka Boulderu Tara Winerová s tím, že mezi zraněnými byli její přátelé.
Podle federálních prokurátorů se Sulimán vydával za zahradníka a v době útoku měl oblečenou vestu stavebního dělníka, aby se mohl přiblížit ke shromáždění a zaútočit. Sulimán si své oběti podle prokurátorů vybral na základě jejich domnělé nebo skutečné vazby na Izrael.
Mužova manželka a jejich děti strávily deset měsíců v detenčním zařízení pro migranty. Federální soudce v Texasu v dubnu nařídil jejich propuštění, přičemž matka a nejstarší 18leté dítě musejí nosit elektronický náramek. Imigrační odvolací soud předtím zamítl jejich žádost, aby mohli zůstat v USA, a nařídil jejich deportaci.
Sulimánovi obhájci se snaží zablokovat jejich deportaci do doby, než soudce určí, zda se nebudou muset účastnit federálního procesu, v němž je Sulimán rovněž obviněn. Žalobci ve federálním procesu zvažují, zda budou usilovat o trest smrti.
