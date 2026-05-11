Muž obviněný z pokusu o atentát na Trumpa u soudu odmítl vinu

Muž obviněný z dubnového pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa se cítí nevinen. Federálnímu soudu ve Washingtonu to v pondělí řekl jeho obhájce. Odmítl i další body obvinění, píše agentura Reuters.
Jedenatřicetiletý Cole Allen je obviněn z pokusu o vraždu hlavy státu, napadení federálních činitelů a také zločinů souvisejících s použitím střelné zbraně. Před soud v pondělí předstoupil v oranžovém vězeňském úboru a se spoutanýma rukama i nohama a během krátkého slyšení nepromluvil.
Kaliforňan se podle vyšetřovatelů 25. dubna při novinářské galavečeři ve Washingtonu pokusil vyzbrojen střelnými zbraněmi a noži dostat přes bezpečnostní kontroly do sálu, kde byl Trump i další členové jeho administrativy. Na agenta Tajné služby USA přitom podle obvinění vystřelil z brokovnice.
Americký prezident a jeho manželka Melania byli ze sálu bezpečně evakuováni a žádný z hostů nebyl vážně zraněn. Agenta Tajné služby sice zasáhla kulka, ale ochránila ho neprůstřelná vesta. Bezpečnostní složky hned na místě Allena zadržely.
Před soudem má učitel a herní vývojář, který dosud neměl žádný trestní záznam, znovu stanout 29. června. Pokud bude nakonec v soudním procesu uznán vinným, hrozí mu až doživotní vězení.
Šlo o již třetí pokus o atentát na Trumpa od roku 2024. V červenci 2024 ho při předvolebním mítinku ve městě Butler v Pensylvánii zasáhl střelec do ucha, v září téhož roku zadrželi agenti Tajné služby na Floridě muže, který na Trumpa číhal na jeho tamním golfovém hřišti.
Prezident podepsal zákon, který vládě umožní omezit ceny pohonných hmot
Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který v pondělí podepsal prezident Petr Pavel. O podpisu informoval v tiskové zprávě odbor komunikace prezidentské kanceláře. Zákon má vstoupit v účinnost vyhlášením ve Sbírce zákonů.
Politická šikana: Za nenávist kolem Němců může Babiš. Po běsnění na Slavii nemohl syn usnout
První téma pondělního podcastu Politická šikana se nabízelo samo vzhledem k tomu, jaké výtržnosti se odehrály na stadionu Slavie v Praze. Navíc jeden ze spoluautorů podcastu Vratislav Dostál byl na utkání se svým dvanáctiletým synem a sledoval výbuch emocí a agrese z nevelké vzdálenosti. A agrese se dá čekat také na protestech proti návštěvě sudetských Němců v Brně. Také o tom se v podcastu mluví.
ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu
Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.
Nešlo o plánovanou akci, tvrdí Tribuna Sever. Vyjádřila se k Polákům i útoku na hráče
Dva dny čekali fanoušci Slavie, než se k situaci, která ukončila sobotní pražské fotbalové derby, vyjádřilo tvrdé jádro sešívaných, tedy Tribuna Sever. V pondělním prohlášení popřela, že by útok na sparťanské hráče a fanoušky byl organizovanou akcí.