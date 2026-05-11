Přeskočit na obsah
Benative
11. 5. Svatava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Muž obviněný z pokusu o atentát na Trumpa u soudu odmítl vinu

ČTK

Muž obviněný z dubnového pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa se cítí nevinen. Federálnímu soudu ve Washingtonu to v pondělí řekl jeho obhájce. Odmítl i další body obvinění, píše agentura Reuters.

Suspect in Trump attempted assassination pleads not guilty
Obhájci Tezira Abe a Eugene Ohm u soudu s Colem Allenem, který je obviněn z pokusu o atentát na Donalda Trumpa při akci WHCA ve Washingtonu, 11. května 2026.Foto: REUTERS
Reklama

Jedenatřicetiletý Cole Allen je obviněn z pokusu o vraždu hlavy státu, napadení federálních činitelů a také zločinů souvisejících s použitím střelné zbraně. Před soud v pondělí předstoupil v oranžovém vězeňském úboru a se spoutanýma rukama i nohama a během krátkého slyšení nepromluvil.

Kaliforňan se podle vyšetřovatelů 25. dubna při novinářské galavečeři ve Washingtonu pokusil vyzbrojen střelnými zbraněmi a noži dostat přes bezpečnostní kontroly do sálu, kde byl Trump i další členové jeho administrativy. Na agenta Tajné služby USA přitom podle obvinění vystřelil z brokovnice.

Související

Americký prezident a jeho manželka Melania byli ze sálu bezpečně evakuováni a žádný z hostů nebyl vážně zraněn. Agenta Tajné služby sice zasáhla kulka, ale ochránila ho neprůstřelná vesta. Bezpečnostní složky hned na místě Allena zadržely.

Před soudem má učitel a herní vývojář, který dosud neměl žádný trestní záznam, znovu stanout 29. června. Pokud bude nakonec v soudním procesu uznán vinným, hrozí mu až doživotní vězení.

Reklama
Reklama

Šlo o již třetí pokus o atentát na Trumpa od roku 2024. V červenci 2024 ho při předvolebním mítinku ve městě Butler v Pensylvánii zasáhl střelec do ucha, v září téhož roku zadrželi agenti Tajné služby na Floridě muže, který na Trumpa číhal na jeho tamním golfovém hřišti.

Mohlo by vás také zajímat: Atentátník se vysmál bezpečnostním opatřením. Jak blízko byl Trump zastřelení?

Atentátník se vysmál bezpečnostním opatřením. Jak blízko byl Trump zastřelení? | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Czech President Petr Pavel visits Latvia
Czech President Petr Pavel visits Latvia
Czech President Petr Pavel visits Latvia

Prezident podepsal zákon, který vládě umožní omezit ceny pohonných hmot

Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který v pondělí podepsal prezident Petr Pavel. O podpisu informoval v tiskové zprávě odbor komunikace prezidentské kanceláře. Zákon má vstoupit v účinnost vyhlášením ve Sbírce zákonů.

Za nenávist kolem Němců může Babiš. Po běsnění na Slavii nemohl syn usnout.
Za nenávist kolem Němců může Babiš. Po běsnění na Slavii nemohl syn usnout.
Za nenávist kolem Němců může Babiš. Po běsnění na Slavii nemohl syn usnout.

Politická šikana: Za nenávist kolem Němců může Babiš. Po běsnění na Slavii nemohl syn usnout

První téma pondělního podcastu Politická šikana se nabízelo samo vzhledem k tomu, jaké výtržnosti se odehrály na stadionu Slavie v Praze. Navíc jeden ze spoluautorů podcastu Vratislav Dostál byl na utkání se svým dvanáctiletým synem a sledoval výbuch emocí a agrese z nevelké vzdálenosti. A agrese se dá čekat také na protestech proti návštěvě sudetských Němců v Brně. Také o tom se v podcastu mluví.

Vessels in the Strait of Hormuz
Vessels in the Strait of Hormuz
Vessels in the Strait of Hormuz

ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu

Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama