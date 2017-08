Muž, který v Charlottesville najel do davu, zůstane ve vazbě

před 1 hodinou

Americký soud v pondělí odmítl stanovit kauci pro bělošského extremistu, který při víkendových nepokojích ve virginském Charlottesville najel do davu a zabil jednu ženu. Dvacetiletý James Alex Fields tak zůstane ve vazbě přinejmenším do té doby, než bude mít advokáta. Fields, který při svém nájezdu do odpůrců bělošských radikálů také zranil dvě desítky lidí, předběžné řízení sledoval prostřednictvím videopřenosu. Odpovídal pouze jednoslabičně, že rozumí tomu, co se projednává. Právně ho odmítl zastupovat místní veřejný obhájce pro obavy z podjatosti, protože mezi oběťmi Fieldsova řádění má příbuzné. Obhajoby by se měl nakonec ujmout místní advokát.