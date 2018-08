před 1 hodinou

Soud poslal muže, který plánoval atentát na britskou premiérku Theresu Mayovou, na doživotí do vězení. Uvedl to britský server BBC. Jednadvacetiletý Naa'imur Zakariyah Rahman, který bydlí v Londýně, plánoval odpálit bombu u vstupu do sídla premiérky na Downing Street. Následně chtěl proniknout do domu a zavraždit Mayovou. Britští policisté ho dopadli ve spolupráci s americkou FBI.

Připravujeme podrobnosti.