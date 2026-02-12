Přeskočit na obsah
Zahraničí

Muskův Starlink má konkurenci: Amazon rozšiřuje vlastní satelitní síť

ČTK

Do vesmíru se ve čtvrtek krátce před 18:00 vydala raketa Ariane 6. Uvedla to francouzská společnost Arianespace zajišťující nákladní dopravu do vesmíru. Ta vynesla na oběžnou dráhu 32 satelitů projektu Leo firmy Amazon, která chce poskytovat internetové spojení uživatelům na Zemi podobně jako konkurenční služba Starlink společnosti SpaceX.

Raketa Ariane 6 nesoucí 32 satelitů pro souhvězdí Amazon Leo startuje z Guyanského vesmírného střediska v Kourou ve francouzském zámořském departementu Guyana 12. února 2026.
Raketa Ariane 6 nesoucí 32 satelitů pro souhvězdí Amazon Leo startuje z Guyanského vesmírného střediska v Kourou ve francouzském zámořském departementu Guyana 12. února 2026.Foto: Profimedia
Pro společnost Arianespace se jedná o důležitý milník, uvedl šéf firmy Arianespece David Cavaillolès. Čtvrteční start je totiž prvním z 18, které si u ní objednala společnost miliardáře Jeffa Bezose. Ta pro svůj projekt Leo plánuje umístit ve vesmíru přes 3000 satelitů, uvádí agentura AFP. Aktuálně jich má zhruba dvě stovky a projekt má zpoždění.

Mise trvala od startu zhruba dvě hodiny. Během ní bylo 32 satelitů umístěno na nízkou oběžnou dráhu ve výšce 465 kilometrů. Specifický náklad si vyžádal úpravy rakety.

Nová raketa Ariane 6 ve čtvrtek z kosmodromu Kourou poprvé odstartovala v konfiguraci se všemi čtyřmi motory. Nese tak oficiální název Ariane 64. Předchozí první pět startů se uskutečnilo jen se dvěma motory. Na rozdíl od americké konkurence firmy SpaceX nejsou rakety evropského podniku Arianespace opakovaně použitelné.

