Muskův otec jedná o přesídlení desítek bělošských rodin z JAR do Ruska

Otec amerického miliardáře Elona Muska pracuje na tom, aby desítky rodin bělošských zemědělců z Jihoafrické republiky získaly status uprchlíka v Rusku. Informuje o tom agentura AFP.
Plány jihoafrického podnikatele Errola Muska jsou podobné politice vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Trump tvrdí, že Afrikánci, potomci převážně nizozemských, francouzských a německých osadníků ze 17. století, jsou v JAR vystaveni rasové diskriminaci a pronásledování. Jihoafrická vláda toto nařčení opakovaně odmítla. Spojené státy od loňského října poskytly azyl skoro 4500 Afrikáncům.
Errol Musk v rozhovoru se serverem Gubernia-33 svůj projekt odůvodňoval tím, že Afrikánci jsou ve vlasti terčem násilníků.
Gubernátor Vladimirské oblasti Alexandr Avdějev minulý týden řekl, že s Muskem o jeho plánech mluvil. „Diskutovali jsme o zemědělství a možnosti přesídlení 50 rodin nizozemského původu z Jihoafrické republiky,“ uvedl Avdějev. Vladimirská oblast leží na východ od Moskvy.
Na mši s Putinem
Errol Musk podle AFP o větších podrobnostech svého plánu nechtěl mluvit. Často navštěvuje Rusko, například v neděli se v Moskvě účastnil velikonoční pravoslavné mše, na které byl i šéf Kremlu Vladmir Putin.
AFP píše, že informace o tom, že Afrikánci odcházejí do Ruska, jsou k dispozici nejpozději od roku 2018, nové ale je to, že se do přesidlování snaží zapojit Errol Musk. Otce nejbohatšího člověka planety označuje za kontroverzní osobnost. Například koncem loňského roku Errol Musk odmítl, že by za apartheidu v Jihoafrické republice panoval rasismus. Šlo přitom o systém tvrdé segregace, v němž byla černošské většině upírána základní práva.
Jihoafrická republika udržuje s Ruskem úzké vztahy, které sahají do období boje proti apartheidu. Tehdejší Sovětský svaz podporoval Africký národní kongres a jeho vojenské křídlo.
Podpora ruských úřadů při přesidlování afrikánských rodin by mohla vyvolat napětí mezi JAR a Ruskem. Pretoria přitom Moskvu málokdy kritizuje.
Letos v únoru jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa „z celého srdce“ děkoval Putinovi, který dal najevo, že se postará o návrat jihoafrických mužů, kteří se nechali nalákat do války na Ukrajině po boku Rusů. Od té doby se jich vrátilo 15, píše AFP.
Mohlo by vás zajímat:
