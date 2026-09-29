Musk to konečně dokázal. Obří Starship poprvé dosáhla orbity a začíná vydělávat

Loď Starship společnosti SpaceX v pondělí poprvé dosáhla oběžné dráhy a vypustila nové satelity Starlink. Pro Elona Muska a jeho vesmírnou firmu jde o důležitý průlom – Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu a zároveň uskutečnila svou první skutečnou komerční misi.
Úspěch ale nepřišel bez komplikací. Jeden ze tří hlavních motorů lodě Starship se krátce po oddělení od spodního stupně Super Heavy předčasně vypnul. Původně desetihodinový bezpilotní let proto musel být zkrácen na tři hodiny.
Není jasné, jak velkou komplikaci bude porucha motoru představovat pro plány SpaceX uvést Starship do běžného provozu ještě letos. Jde o další technický problém, který program provází od zahájení testovacích letů v roce 2023.
Tentokrát však Starship nebyla jen na další zkoušce. Na palubě nesla satelity Starlink v hodnotě milionů dolarů. Šlo tak o první let nové rakety, který SpaceX přináší příjmy, přestože finální podoba Starship se stále vyvíjí.
Poprvé na oběžné dráze
Čtyřicetipatrový kolos tvoří mohutný první stupeň Super Heavy a horní stupeň Starship. Z kosmodromu Starbase na pobřeží Mexického zálivu poblíž Brownsvillu v Texasu odstartoval do vesmíru v pondělí.
Super Heavy vynesl horní stupeň do vesmíru a následně přistál na hladině Mexického zálivu. Při sestupu však některé jeho motory přestaly fungovat, uvedla SpaceX.
Starship vypustila první satelity nové generace
Po dosažení oběžné dráhy Starship postupně vypustila 26 satelitů nové generace Starlink. Stalo se tak ve výšce přibližně 269 kilometrů a šlo o vůbec první orbitální vypuštění nákladu z nové kosmické lodi.
„Všech 26 operačních satelitů Starlink V3 bylo úspěšně vypuštěno a funguje podle očekávání,“ pochlubil se na síti X Elon Musk.
„Vypuštění všech 26 satelitů Starlink V3 na cílovou oběžnou dráhu je obrovský úspěch, zvlášť když jde o vůbec první komerční let Starship,“ uvedl pro agenturu Reuters Dean Sladen, manažer kvality a letecký inženýr společnosti Accu Components. Podle něj ale z technického hlediska bylo ještě důležitější, jak si tým poradil s poruchou motoru během letu.
Starship se následně řízeně snesla do Tichého oceánu. Před dopadem provedla manévr, při němž se pomocí trysek převrátila do svislé polohy a na hladinu dopadla přídí vzhůru. Po kontaktu s vodou zachvátil spodní část lodi požár a Starship se převrátila na bok. Následoval mohutný ohnivý výbuch. SpaceX přitom neplánovala loď po tomto letu z oceánu vyzvednout ani znovu použít.
Starlinky mají být desetkrát výkonnější
Pro Muskovu společnost má mise význam i mimo samotný úspěch rakety Starship. Analytici odhadují, že pondělní vypuštění nových satelitů Starlink V3 představuje pro stejnojmennou divizi SpaceX potenciální příjmy ve výši stovek milionů dolarů. Nové satelity totiž výrazně zvýší kapacitu sítě a ukazují, jak důležitou roli má Starship v dalším rozvoji hlavního zdroje zisku společnosti.
Podle SpaceX dokážou satelity Starlink V3 přenášet až desetkrát více dat než předchozí model V2 mini, který firma vypouští po 20 až 30 kusech na raketách Falcon 9. Musk chce po zavedení Starship do běžného provozu vypouštět až 60 satelitů V3 při jediném startu.