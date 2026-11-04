Musk se vysmál prohře republikánů. Za volby zaplatil neuvěřitelnou částku

Nejbohatší muž planety Elon Musk se ve středu pustil do ironického komentování výsledků amerických voleb do Kongresu. V nich utrpěla výraznou porážku republikánská strana, která ztratila kontrolu v obou komorách parlamentu. Musk přitom letos na kampaň jejích kandidátů vynaložil bezmála půl miliardy dolarů, rekordní částka padla v Texasu, pro něj klíčovém. Ani tam se ale republikánům nezadařilo.
Demokraté získali v amerických volbách většinu v Senátu i Sněmovně reprezentantů. Výsledek představuje výrazné odmítnutí politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa ze strany voličů, komentuje výsledek voleb například agentura AFP.
Musk, který je s majetkem přes 900 miliard dolarů (zhruba 20 bilionů korun) nejbohatším mužem na světě, se přitom v posledních letech stal jedním z předních podporovatelů prezidenta Donalda Trumpa a jeho politiky. Volební neúspěch republikánů, kterým na kampaň dal obrovské částky, nicméně komentoval s ironickým odstupem.
„Zdá se, že moje vesmírné lasery k ovlivňování voleb tentokrát nezafungovaly,“ napsal Musk ve středu na své sociální síti X. Ke zprávě připojil emotikon pokrčení ramen.
Prohra za deset miliard
Podle britské stanice BBC Musk letos věnoval na podporu republikánských politických aktivit téměř 445 milionů dolarů (přibližně 9,6 miliardy korun). Stal se tak největším individuálním dárcem v letošním volebním cyklu.
Peníze směřovaly mimo jiné do politických organizací označovaných jako PAC, které mohou financovat kampaně i nezávislou podporu kandidátů.
Letošní americké volby byly zároveň nejdražší v historii. Náklady na kampaně měly podle nezávislé organizace OpenSecrets, která sleduje jejich financování, dosáhnout téměř 12 miliard dolarů (zhruba 250 miliard korun).
Významnou část peněz přitom do politického boje posílají právě externí organizace a jejich bohatí sponzoři.
Většina Muskových příspěvků směřovala konkrétně do organizace America PAC, kterou sám roku 2024 založil, a do republikánského Senate Leadership Fund (SLF).
Značnou část Muskových peněz přitom spolykala kampaň v Texasu, kde republikáni obhajovali jak guvernérské, tak senátorské křeslo. Ztratili ale obě. Texas tak bude mít poprvé od roku 1994 guvernéra z řad Demokratické strany.
Texaský debakl
Pro Muska má výsledek zvláštní význam. V Texasu sídlí jeho automobilka Tesla, vesmírná společnost SpaceX i plánovaný společný projekt obou firem zaměřený na výrobu čipů.
K texaskému debaklu se Musk vyjádřil ve svém dalším středečním příspěvku. „Datová centra ve vesmíru se právě teď jeví jako stále lákavější nápad,“ napsal. Narážel tím na možné komplikace pro své podnikání, které mohou nastat po nástupu nové guvernérky.
Po neúspěchu Grega Abbotta, dosavadního guvernéra Texasu, by totiž nově zvolená demokratická guvernérka Gina Hinojosaová mohla Muskovi značně přitížit v jeho podnikatelských záměrech, píše agentura Reuters, která Muska označuje za jednoho z hlavních poražených ve volbách.
Hinojosaová už dříve obvinila Abbotta, že Muskovi vychází příliš vstříc a poskytuje mu výhodné podmínky. Sama chce okamžitě zastavit schvalování nových projektů datových center, dokud zákonodárci neposílí ochranu místních komunit.
Kontroverze ohledně datových center
Datová centra jsou přitom zásadní infrastrukturou pro rozvoj umělé inteligence, na kterou Musk stále více sází. Jejich provoz ale vyžaduje obrovské množství elektřiny a vody. Podle kritiků tak místním obyvatelům zdražují účty za energie, potraviny i pohonné hmoty a zatíží infrastrukturu.
Demokraté se navíc chtějí Muskovými firmami zabývat i na federální úrovni, píše Reuters.
Zákonodárci kritizují mimo jiné omezení satelitního spojení Starlink, které využívá ukrajinská armáda, rozsáhlé propouštění federálních zaměstnanců během Muskova působení v úřadu DOGE nebo státní zakázky a dotace, které jeho společnosti získávají.
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