Musk a Zelenskyj: Od záchrany Ukrajiny k ostrému sporu. Teď přišel nečekaný obrat

Elon Musk pomohl Ukrajině přežít první měsíce ruské invaze díky Starlinku, později se ale stal jedním z nejhlasitějších kritiků Volodymyra Zelenského. Nyní mu ukrajinský prezident udělil Řád svobody. Zároveň Kyjev žádá Muska o zásadní změnu: umožnit využití Starlinku pro útoky až 200 kilometrů uvnitř Ruska.
Elon Musk byl po začátku ruské invaze pro Ukrajinu klíčovým spojencem. Jeho společnost SpaceX aktivovala Starlink a poskytla zemi tisíce terminálů. Satelitní internet se rychle stal důležitou součástí ukrajinské vojenské komunikace a využívají ho také drony.
Jenže z někdejšího spojence se postupně stal jeden z nejkritičtějších partnerů Kyjeva. Musk odmítl některé požadavky na využití Starlinku při vojenských operacích, kritizoval Zelenského a opakovaně vyzýval k jednání s Ruskem. Jeho rozhodnutí o dostupnosti Starlinku tak může přímo ovlivnit schopnosti ukrajinské armády.
Teď přichází překvapivý obrat. Zelenskyj 26. srpna udělil Muskovi Řád svobody, jedno z nejvyšších ukrajinských vyznamenání. V dekretu ocenil jeho zásluhy při ochraně lidských životů a svobody a při rozvoji vztahů mezi Ukrajinou a Spojenými státy.
Současně ale Kyjev potřebuje Muska víc než kdy dříve. Ukrajina chce Starlink využívat i při útocích až 200 kilometrů hluboko na ruském území, například proti ruské vojenské infrastruktuře a odpalovacím zařízením balistických raket.
Příběh Muska a Zelenského ukazuje něco mimořádného, soukromý podnikatel dnes disponuje technologií, jejíž zapnutí či vypnutí může ovlivnit průběh války. Musk tak není jen technologický magnát. Je jedním z mála lidí mimo státní struktury, kteří mohou přímo zasahovat do světového dění.