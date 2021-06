"Musíme žít s covidem." Singapur mění přístup k pandemii, ruší počítání nakažených

"Covid neskončil... Musíme bojovat dál," prohlásil v úterý český premiér Andrej Babiš (ANO). O den později úřady oznámily, že reprodukční číslo poprvé od dubna přesáhlo hodnotu jedna. Znamená to, že šíření nákazy v Česku zrychluje. Podobného scénáře se bojí řada států, znepokojuje je vysoce nakažlivá varianta koronaviru delta. Singapur reaguje po svém: nakažené chce úplně přestat sčítat.

Důvodem je fakt, že koronavirus nejspíš v dohledné době nezmizí. Singapuřané jsou ale přesvědčeni, že je možné se naučit s ním žít.

"Můžeme z pandemie udělat něco mnohem méně ohrožujícího, něco, jako je chřipka … nebo plané neštovice, a dál žít," napsali singapurští ministři zdravotnictví, financí a obchodu ve společném komentáři pro list Straits Times. Tito tři muži pandemickou politiku země společně řídí.

Ve svém textu představili novou strategii, kterou hodlá téměř šestimilionová asijská země reagovat na "znepokojivou variantu delta". Klíčem je očkování. Singapurští zdravotníci podali bezmála 86 očkovacích dávek na sto obyvatel, v Česku je to necelých 75. Cílem je kompletně proočkovat do začátku srpna dvě třetiny populace.

Jenže aby se společnost stala proti nové variantě koronaviru skutečně odolnou a nákaza se zcela přestala šířit, muselo by vakcínu dostat podle odhadů expertů až 85 procent obyvatel. Proto je podle singapurských politiků na čase změnit přístup.

Počítají s ukončením plošných lockdownů a masivního trasování zdrojů nákazy, které řada asijských zemí využívá ke stlačení a udržení počtu nových případů co nejblíž nule. Naopak plánují návrat k pořádání masových akcí a uvolnění pravidel pro cestování. Do země je až na výjimky stále zakázaný vstup bez speciálního povolení místních úřadů.

Místo každodenního počítání nových nakažených, což je způsob, jakým vývoj pandemie sledují a jak o něm informují i české úřady, se Singapur hodlá zaměřit na počet vážně nemocných. Hlídat, jak jsou zatížená lůžka na jednotkách intenzivní péče nebo plicní ventilátory. "Takto už nyní monitorujeme chřipku," uvádí trojice ministrů.

"Je to odvážný plán, který by se mohl stát vzorem pro další země, které se chtějí vrátit do normálního života," píše o návrhu americký server CNN.

Věříme našim vakcínám

Singapur se spoléhá na data o vakcínách. "U více než 120 plně očkovaných osob, které se přesto covidem-19 nakazily, a to včetně lidí starších 65 let, se neprojevily žádné příznaky nebo byly jen mírné," zní zkušenost z asijského městského státu. A očkování podle dostupných informací zvládá ochránit i před variantou delta.

Výhodou je, že s mírným průběhem se lidé mohou izolovat a léčit doma, nepotřebují tedy do nemocnice. Data z Velké Británie, kde je varianta delta už nejrozšířenější formou viru, potvrzují, že vakcíny toto dokážou zařídit s více než 90procentní spolehlivostí.

Aby se takto příznivá situace udržela, bude podle singapurských ministrů nezbytné účinek vakcín opakovaně "posilovat". Obyvatelé by proto měli počítat s až několikaletým očkovacím programem.

Dalším aspektem ambiciózní nové strategie je testování. To nyní singapurské úřady používaly zejména k trasování šíření nákazy. "Testování musí být rychlé a snadné," zdůrazňuje návrh. Používat se má i nadále na hranicích, "abychom identifikovali všechny nositele viru, zejména těch znepokojivých variant". Také ale před hromadnými společenskými akcemi. A to nejen spolehlivějšími PCR testy, ale také antigenními rychlotesty a samotesty.

Těmi úřady hodlají vybavit ordinace, lékárny, soukromé firmy a také majitele provozoven nejrůznějších služeb. Pod dohledem budou i odpadní vody, ze kterých se dají odhalit skrytá ohniska infekce v ubytovnách, na kolejích i na celých sídlištích. To je důležité, protože příznaky nové varianty viru se od dřívějších projevů covidu-19 výrazně liší. Například britští experti upozorňují, že velký počet nakažených a zároveň infekčních lidí teď může zůstat nezaznamenán.

Český návrat k testům

Ostatní státy světa se zatím připravují na rozšíření varianty delta jinak. Německo nebo Hongkong zavírají hranice pro cestující z rizikových oblastí, jako je kromě Velké Británie i Portugalsko. Úřady v některých oblastech Spojených států obnovují doporučení nošení roušek a respirátorů ve vnitřních prostorách i pro zcela naočkované obyvatele.

Reaguje i Česko. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) kvůli šíření mutace navrhuje, aby lidé očkovaní jen první dávkou vakcíny museli nadále podstupovat ve vybraných případech, jako je návštěva sauny, restaurace nebo hotelu, test. V tuto chvíli tato povinnost odpadá pro všechny, kteří první dávku očkování obdrželi před nejméně 21 dny. Jenže podle dostupných dat je ochrana proti nákaze v této době výrazně slabší než po uplynutí dvou týdnů od doplňkové druhé dávky.

V zaměstnání by pak podle Vojtěcha měli nově předkládat test všichni, kdo se vracejí z dovolené, a to nejspíš i v rámci Česka. Ministerstvo také zvažuje zpřísnění podmínek pro návraty z Velké Británie či Portugalska.

