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Zahraničí

Musíme vést lépe boj s AfD, míní německý kancléř. Strana spěje k vítězství

ČTK
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Německý kancléř Friedrich Merz chce zlepšit politický boj proti straně Alternativa pro Německo (AfD). Řekl to den před nedělními zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku, které podle průzkumů vyhraje AfD s více než 40 procenty hlasů. V metropoli země Magdeburku se mezitím tisíce lidí sešly na demonstraci za demokracii a otevřenost světu.

AfD top candidate Ulrich Siegmund campaigns ahead of the upcoming Saxony-Anhalt state elections, in Magdeburg
V neděli bude zhruba 1,7 milionu voličů moci ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko odevzdat svůj hlas v regionálních volbách. Podle průzkumů je s přehledem vyhraje AfD pod vedením 35letého Ulricha Siegmunda.Foto: REUTERS – Annegret Hilse
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"Musíme politický boj s touto stranou vést lépe," řekl Merz. Podle něj je třeba se obsahově zabývat tím, co AfD říká, ale i tím, jak to říká, jaká slova volí. Politici AfD podle kancléře o Německu mluví často velmi negativně. "Nenecháme si od těchto lidí svou zemi očerňovat," řekl předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Připustil, že se Německo nyní potýká s řadou problémů. "Ale stále jsme jednou z nejbohatších zemí světa. Jsme stále jednou z nejbezpečnějších zemí světa. A stále jsme stabilní demokracií," dodal.

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V neděli bude zhruba 1,7 milionu voličů moci ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko odevzdat svůj hlas v regionálních volbách. Podle průzkumů je s přehledem vyhraje AfD pod vedením 35letého Ulricha Siegmunda. Dostane mezi 40 a 43 procenty hlasů. S velkým odstupem na druhém místě skončí Merzova CDU. Podle průzkumů dostane 22 až 23 procent hlasů.

Nyní se zdá spíše nepravděpodobné, že se AfD podaří získat většinu mandátů v zemském sněmu. Pokud by toho ale dosáhla a složila jednobarevnou vládu, bylo by Sasko-Anhaltsko první německou spolkovou zemí, která by měla v čele premiéra z krajní pravice. Sasko-anhaltská tajná služba vede místní organizaci AfD už od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou.

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Merz v sobotu vystoupil v Dolním Sasku, kam přijel podpořit svou stranu před komunálními volbami, které se budou konat příští neděli. Před sasko-anhaltskými zemskými volbami Merz tento týden dvakrát podpořil místního lídra a dosavadního premiéra Svena Schulzeho.

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V obou případech šlo ale o uzavřené akce, na veřejné předvolební akci kancléř nevystoupil. Schulze se v kampani snažil od celostátní politiky držet odstup a některé kroky Merzovy vlády otevřeně kritizoval.

V Magdeburku se sešlo podle policie více než 6000 lidí na demonstraci na podporu demokracie a otevřené společnosti. V kulturním domě jen několik stovek metrů od místa demonstrace se zároveň koná závěrečná akce kampaně AfD. Na jejím programu je projev zemského lídra Siegmunda a obou předsedů strany Alice Weidelové a Tinna Chrupally.

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