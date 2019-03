Musíme se vypořádat s brexitem, ne řešit budoucnost Mayové, tvrdí ministr Hammond

Británie musí raději najít způsob, jak spořádaně opustit Evropskou unii, než aby se snažila sesadit premiérku Theresu Mayovou. V sobotu to řekl britský ministr financí Philip Hammond serveru Sky News, kde také popřel zprávy tisku o údajném spiknutí uvnitř vlády s cílem nahradit Mayovou jiným členem kabinetu.

"Změna předsedy vlády by nám nepomohla," řekl s tím, že není vhodná chvíle hovořit o "výměně hráčů". Zároveň varoval, že odchod Británie bez dohody s Evropskou unií by byl pro ekonomiku katastrofální.

Ale dohodu o brexitu, kterou premiérka vyjednala s unií, parlament již dvakrát nepřijal.

"Jsem realistický a (uvědomuji si), že možná nebudeme schopni získat většinu pro premiérčinu dohodu. Pokud tak tomu je, pak se parlament bude muset rozhodnout nejen o tom, proti čemu je, ale i o tom, pro co je," řekl Hammond.

Připustil, že si není jist, zda by se v parlamentu našla většina pro schválení druhého referenda o brexitu, ale byl by to logický návrh.

"Je jasné, že sněmovna bude mít v příštích dnech příležitost, aby - pokud neschválí premiérčinu dohodu - se pokusila dát dohromady většinu pro jiný návrh, který by mohl pokročit," řekl Hammond podle agentury Reuters.

Premiérka Mayová získala ve čtvrtek v Bruselu na summitu EU odklad brexitu přinejmenším do 12. dubna, není však jisté, zda v příštích dnech přesvědčí poslance k podpoře hotové dohody s EU, kterou předtím už dvakrát odmítli. V opačném případě hrozí Británii neřízený brexit.