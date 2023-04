"Byli zlikvidováni." Tato zbraň je smrtící napotřetí. Ukrajinci ale potřebují víc

Ukrajinská jednotka u Bachmutu pálí na ruské pozice houfnicemi D-30, jejichž dostřel se pohybuje kolem 15 kilometrů. K účinnějším zásahům by ale vojáci potřebovali více zbraní západní výroby, které jsou schopné pálit na větší vzdálenosti. "Nepřátelské muniční sklady, velitelská stanoviště, to vše je hluboko v jeho pozicích. A s našimi houfnicemi se k nim nedostaneme," popisuje velitel Dmytro.

Hlavní cíl jednotky, která nyní působí v okolí Bachmutu, představuje v současné době ruská pěchota. "Během střelby ještě dochází k úpravě palby. První střela je zaměřovací, aby se zjistilo, kam dopadne. Druhá je vyrovnávací a třetí je pak finální, dorážecí," popisuje za zvuku palby Dmytro, který z bezpečnostních důvodů neuvedl své příjmení. "S největší pravděpodobností, doufám, byla spatřená pěchota zlikvidována," dodává pro agenturu Reuters.

U východoukrajinského města, kde nyní probíhají nejtvrdší boje, jednotka využívá především kanonové houfnice D-30 sovětské výroby ráže 122 milimetrů. Zbraň, jejíž výroba sahá do 60. let minulého století, dokáže vypálit šest až osm ran za minutu. Pro stávající podmínky u Bachmutu jsou ale takové parametry podle Dmytra již nedostatečné. "Kdybychom měli více zbraní schopných zasáhnout hlouběji do nepřátelských pozic, byli bychom v této válce účinnější," podotýká velitel.

Dmytro nyní doufá, že chystaná ukrajinská protiofenziva bude přinejmenším stejně účinná jako loňský protiútok u Chersonu a Charkova, odkud se Rusové nakonec museli stáhnout. "Pokud provedeme protiofenzivu společným úsilím a prolomíme nepřátelskou obranu na správném místě, pak osvobodíme všechna naše okupovaná území včetně Krymu," doufá Dmytro.

Ruské ministerstvo obrany ve čtvrtek prohlásilo, že se jejich silám podařilo odříznout ukrajinské obránce Bachmutu od přísunu posil a od možnosti ústupu. Toto tvrzení ale vzápětí zpochybnila ukrajinská armáda i šéf ruských žoldnéřů, na kterých leží hlavní tíha bojů. Britská vojenská rozvědka v pravidelném přehledu situace uvádí, že ukrajinské jednotky nadále brání západní část města. Čelí sice značným problémům se zásobováním, ale z pozic, kterých byly nuceny se vzdát, ustoupily spořádaně.

"Nepřítel se nevzdává svých plánů na okupaci našeho území, nehledě na značné ztráty. Nadále soustřeďuje hlavní úsilí na postup u Lymanu, Bachmutu, Avdijivky a Marjinky. Nejtvrdší boje pokračují o Bachmut a Marjinku," uvedlo ukrajinské velení v páteční svodce o situaci na bojišti. Celkem Ukrajinci za čtvrtek odrazili 49 ruských útoků.

