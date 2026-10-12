„Museli jsme je přivést k rozumu.“ Kreml vyznamenal kapitána, který riskoval konflikt s NATO

„Dánské letectvo jednoduše a drze vstoupilo do zóny naší bezpečnosti. Museli jsme je přivést k rozumu.“ Tak pro ruskou televizi vysvětloval kapitán korvety Soobrazitělnyj, proč nechal před necelým měsícem vypálit světlice po dánském vrtulníku.
„Dánské letectvo jednoduše a drze vstoupilo do zóny naší bezpečnosti. Museli jsme je přivést k rozumu.“ Tak pro ruskou televizi vysvětloval kapitán korvety Soobrazitělnyj, proč nechal před necelým měsícem vypálit světlice po dánském vrtulníku. Dánsko to tehdy označilo za „vážný incident“, protože vrtulník vykonával „rutinní fotografický průzkum“. Kapitána lodi nyní Kreml vyznamenal.
To, co Dánové označili za vážný incident a neuvážené a zastrašující jednání, označilo ruské ministerstvo obrany za „odborné a rozhodné jednání při odvrácení provokace v Baltském moři“. Velitele lodi dokonce za zásah vyznamenalo medailí „Za bojové zásluhy“.
Podle redaktorky ruské státní televize Rosija 1 v hlavních zprávách dne označila korvetu Soobrazitělnyj za „hvězdu Baltského moře“. Dánský vrtulník se podle ní „zavěsil“ nad lodí a neodpovídal na rádiové dotazy ruských námořníků. Dánové se podle ní pokoušeli „demonstrativně fotografovat loď z maximálně blízké vzdálenosti“.
K incidentu došlo v Baltském moři poblíž přístavu Gedser. Dánské ozbrojené síly ve svém prohlášení popisujícím incident uvedly: „Na jeden z vrtulníků našeho letectva byly dnes během rutinního fotografického průzkumu ruské fregaty, která se nacházela v mezinárodních vodách u Gedseru, vystřeleny světlice.“
Jedna ze dvou světlic vystřelených na vrtulník proletěla podle dánských armádních zdrojů v těsné blízkosti stroje.
V námořní praxi se vystřelení světlice směrem k cizímu letounu používá jako nebezpečná, agresivní forma varování, kterou se snažíte přinutit průzkumné stroje ke vzdálení.
Vzhledem k tomu, že dánský vrtulník typu AS-550 Fennec je lehký víceúčelový stroj bez těžkého pancéřování, mohla by světlice při zásahu palivové nádrže, trupu nebo motorového prostoru způsobit výbuch a požár.
Okamžitá dánská reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Kodaň si předvolala ruského velvyslance a především oznámila nový balík pomoci Ukrajině za 240 milionů eur. „Pokud si Rusové myslí, že nás takovými věcmi rozhodí, naše odpověď je, že podporu Ukrajiny zvýšíme rychleji, než jsme původně zamýšleli,“ řekl ministr obrany Jeppe Bruus.