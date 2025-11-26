Zahraničí

Musel se koukat na znásilnění snoubenky. Itálii šokoval další útok migrantů

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
Takhle si mladý italský pár společný večer nepředstavoval. Když zaparkovali v klidné části parku v římském předměstí Tor Tre Teste, skupina mladých Marokánců kamenem rozbila okno jejich auta a vytáhla je ven. Pak 18letou dívku znásilnili před zraky jejího 24letého snoubence.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Oba mladí lidé se právě před měsícem, 25. října, oddávali v autě milostným radovánkám, když se stali terčem útoku. Gang mladíků rozbil okno a oba nahé vytáhl z vozu ven. Dva mladíci původem z Maroka drží snoubence, zatímco další odtáhne bránící se dívku a před jeho očima ji  znásilní. Poté všichni tři útočníci odjedou spolu s ukradenými osobními věcmi obou obětí.

Policie všechny tři útočníky za pár dní zatkla a obvinila je ze skupinového znásilnění a krádeže. Vyšetřovatelé pracují i s verzí, že útočníků bylo víc. Dokazování by mělo být jednoduché: pachatelé po sobě zanechali otisky prstů. Policii jsou prý navíc dobře známí jako drobní prodejci drog.

Loni v listopadu obvinila italská premiérka Giorgia Meloniová ilegální imigranty z nárůstu sexuálního násilí. Sama Meloniová ostatně proslula tím, že ještě před svým zvolením v roce 2022 zveřejnila video, na kterém je zachycena 55letá žena znásilňovaná guinejským migrantem na chodníku v Piacenze.

Italskou veřejností ovšem podobné příběhy otřásají pravidelně. Největší ohlas způsobilo loni v únoru opakované znásilňování 13leté dívky skupinou egyptských migrantů v Catanii poté, co byla odvlečena na veřejné toalety.

Údaje italského ministerstva vnitra za rok 2024 ukazují, že cizinci páchají téměř polovinu (44 procent) všech znásilnění, přičemž tvoří pouze devět procent obyvatelstva země. Pokud jde o skupinová znásilnění, cizinci byli pachateli v polovině případů. V případě nezletilých sexuálních delikventů je situace ještě horší: v roce 2023 se 56 procent případů sexuálního násilí týkalo nezletilých cizinců.

Ve zprávě ministerstva vnitra nazvané Mladí lidé a genderově podmíněné násilí vyšlo za léta 2020 až 2023 pro věkovou skupinu 14 až 34 let následující: 59 procent známých pachatelů sexuálního násilí v této věkové skupině byli cizinci. Ti přitom v této věkové skupině představovali pouze 12 procent populace. V případech nucených nebo vynucených sňatků - jejichž počet vzrostl z osmi případů v roce 2020 na 28 v roce 2023 - "sto procent pachatelů tohoto trestného činu byli cizinci", uvedla zpráva. V případech zneužívání členů rodiny a partnerů v letech 2020 až 2023 bylo 36 procent pachatelů cizinci ve věku 14 až 34 let.

Pokud jde o nejtěžší trestný čin - vraždu - tak tam je situace vyrovnanější. V roce 2023 bylo v celé Itálii zavražděno 97 osob, přičemž pachateli byli ve třech čtvrtinách případů italští občané.

 
