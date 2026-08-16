Mstitel, nebo chladnokrevný vrah? Luigi Mangione přiznal, že střílel na ředitele pojišťovny

Mladík obžalovaný z vraždy Briana Thompsona, ředitele největší americké zdravotní pojišťovny UnitedHealthcare v prosinci 2024, se stal v USA bezmála lidovým hrdinou. V pátek se Luigi Mangione přiznal k nebezpečnému pronásledování s následkem smrti. Hrozí mu až doživotí.
V 6:44 ráno 4. prosince 2024 se uprostřed Manhattanu v New Yorku ozvaly tři výstřely. Brian Thompson, ředitel největší americké zdravotní pojišťovny UnitedHealthcare, padl postřelený k zemi. Maskovaný útočník prchl na elektrokole. Thompson byl odvezen do nemocnice, o pár desítek minut později byl však prohlášen za mrtvého.
Rozběhl se hon na vraha.
Na místě střelby se našly nábojnice s anglickými nápisy „delay, deny, depose“. „Delay“ znamená zdržet a „deny“ zamítnout. „Depose“ má dvojitý význam - sesadit či vypovídat pod přísahou. To ukazovalo na možný motiv. Jde totiž o variaci na taktiku zdravotních pojišťoven „Delay, deny, defend“, na kterou poukázal ve své knize se stejnojslovným titulem profesor práva z Rutgerské univerzity Jay Feinman.
„Delay, deny, defend“ lze přeložit jako „odddalovat, odmítat, bránit se“. Tuto strategii některé pojišťovny využívají k maximálnímu snížení nebo úplnému zamezení vyplácení pojistných plnění. Společnost se nejprve snaží zdlouhavou administrativou získat čas, následně nárok zákazníka zcela zamítne a při případné žalobě se agresivně brání u soudu.
Snímky usmívajícího se podezřelého pořízené bezpečnostními kamerami obletěly druhý den celé Spojené státy i zbytek světa. Policie při pátrání využila špičkové technologie, včetně nejmodernějších kamerových sítí a softwaru pro rozpoznávání obličejů poháněného umělou inteligencí. Newyorská policie i Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nabídly finanční odměnu za informace, které by vedly k dopadení pachatele.
Útočník unikal polici pět dní, než ho poznala obsluha restaurace McDonald‘s v Altoon v Pensylvánii, asi 450 kilometrů od místa útoku. Zaměstnankyně zavolala na policii a podezřelý byl zatčen. Policisté u něj našli zbraň a tlumič vytištěné na 3D tiskárně, které byly podle odborníků shodné s těmi použitými při střelbě.
V jeho batohu také našli ručně psaný třístránkový manifest, ve kterém kritizoval zdravotní pojišťovny a jejich moc ve Spojených státech. Zdravotní pojišťovny v něm označil za parazity.
Útočník byl identifikován jako 26letý Luigi Mangione, který byl o měsíc dříve nahlášený svou rodinou jako nezvěstný. Mladík původem z Marylandu pochází ze zámožné rodiny realitního magnáta a vystudoval počítačové inženýrství na prestižní Pensylvánské univerzitě.
Mangioni dle svých příspěvků na sociálních sítích trpěl spondylolistézou (posunem obratle). Kvůli této diagnóze údajně zažíval obrovské bolesti zvláště poté, co utrpěl nehodu při surfování.
V červenci 2023 podstoupil operaci sešroubování páteře. Dle svých slov se Mangioni potýkal s obtížemi při jednání se zdravotní pojišťovnou. Podle policie ale nikdy nebyl klientem UnitedHealthcare.
„Střelil jsem pana Thompsona“
Proti Mangionemu bylo na státní a federální úrovni vzneseno dohromady 15 obvinění, mezi nimi vražda v souvislosti s terorismem, nebezpečné pronásledování s následkem smrti či nelegální držení zbraně. Prokurátoři požadovali trest smrti. Mangione vinu odmítl.
V září 2025 soudce Gregory Carro, který předsedá případu u soudu státu New York, zamítl dvě obvinění z vraždy spojené s terorismem. Rozhodl tak s odůvodněním, že obžaloba nepředložila „žádné důkazy“, které by splňovaly zákonnou hranici pro činy, které mají za cíl zastrašit nebo zastrašováním ovlivnit veřejnost.
Federální soudkyně Margaret Garnettová pak v lednu 2026 zrušila dvě federální obvinění – z trestného činu spojeného s palnou zbraní a z vraždy zastřelením, za niž by Mangionemu hrozil trest smrti. Podle soudkyně však byla tato obvinění právně neslučitelná s obžalobou z nebezpečného pronásledování s následkem smrti.
V pátek 14. srpna se před federálním soudem Luigi Mangione přiznal k nebezpečnému pronásledování vedoucímu ke smrti. „Ráno 4. prosince jsem na Manhattanu vystřelil na pana Thompsona a on zemřel,“ prohlásil u soudu.
Manhattanský prokurátor Jamie McDonald následně uvedl, že federální prokurátoři budou v případu usilovat o doživotní odsouzení obviněného. Vynesení rozsudku je naplánováno na 18. prosince letošního roku.
Mangioneho obhájkyně Karen Friedmanová Agnifilová podala návrh na zamítnutí státních obvinění bezprostředně poté, co její klient přiznal vinu u federálního soudu. Argumentuje tím, že zákon státu New York zakazuje dvojí potrestání za stejný čin.
Prokurátoři z úřadu manhattanského okresního prokurátora Alvina Bragga uvedli, že jsou připraveni se proti tomuto návrhu bránit. Mangione má podle současného plánu stanout před soudem státu New York 8. září.
Osvoboďte Luigiho!
Někteří Američané sympatizují s Mangionem, neboť si připadají zrazení a podvedení zdravotními pojišťovnami. USA nemá systém veřejného zdravotního pojištění. Američané si platí za komerční zdravotní pojištění, nebo se spoléhají na státní programy Medicare (pro postižené osoby a seniory nad 65 let) a Medicaid (pro nízkopřímové skupiny). Zhruba 28 milionů jich však zůstává nepojištěných.
Zdravotní pojišťovny také nemusí uhradit určitou zdravotní péči nebo lék, přestože vám je naordinuje lékař. Podle americké neziskovky KFF, zabývající se zdravotním systémem v USA, pojišťovny tam odmítnou uhradit průměrně pětinu všech žádostí.
Ve Spojených státech také ve zdravotním pojištění existuje takzvaná spoluúčast. Jde o částku, kterou za zdravotní péči musíte zaplatit každý rok z vlastní kapsy, než vám pojišťovna začne náklady hradit. U nás je spoluúčast běžná u jiných typů pojištění.
Mangione byl částí veřejnosti označován za lidového hrdinu a oslavován jako samozvaný strážce spravedlnosti. Byl přirovnáván například k Robinu Hoodovi. Případ byl srovnáván s filmy jako Joker nebo V jako Vendeta.
Hashtag #FreeLuigi (osvoboďte Luigiho) a jeho různé varianty sdíleli lidé požadující Mangioneho propuštění na síti Twitter (X) více než 50tisíckrát. Na internetu se zároveň začaly masově šířit jeho fotografie a internetové memy.
V návaznosti na útok napsal folkový písničkář Jesse Welles virální protestní píseň United Health, v níž kritizuje praktiky zdravotních pojišťoven (obzvláště UnitedHealthcare) a poukazuje na obtíže, kterým čelí pacienti v USA.
Populární americký měsíčník Rolling Stone označil Mangioneho za nejkontroverznějšího podezřelého z vraždy v novodobé historii, který rozděluje společnost na nesmiřitelné tábory. Část Američanů ho vnímá jako chladnokrevného vraha, který zabil otce od rodiny. Jiní v něm ovšem vidí mstitele, samozvaného strážce spravedlnosti, který svět zbavil člověka, který v jejich očích mohl za tisíce mrtvých kvůli odmítnuté zdravotní péči.
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