Mrtvých přibývá. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo nejméně 3535 lidí

Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, vzrostl na nejméně 3535. Podle agentury Reuters to dnes uvedl předseda parlamentu Jorge Rodríguez. Nedělní bilance uváděla 3342 mrtvých. Počet evidovaných zraněných nicméně zůstává, stejně jako v neděli, celkem 16.740.
Podle agentury AFP se úřady vyhýbají zmínkám o pohřešovaných, OSN nicméně odhaduje, že jejich počet může být až 50.000. Naděje na nalezení dalších přeživších je už podle agentury mizivá a zahraniční záchranné týmy začínají zemi opouštět.
Bez domova je podle Rodrígueze 17.854 lidí. Mnoho lidí stále žije na ulicích a v parcích.
Dvojice zemětřesení zasáhla sever Venezuely ve středu 24. června kolem 18:00 místního času (o půlnoci na čtvrtek SELČ). Otřesy následovaly krátce po sobě a podle seismologických center měly sílu 7,2 a 7,5 stupně. Jejich epicentra ležela u města Morón.
Bleskové přepadení: Lupiči zmizeli se šperky za 4,5 milionu eur
Šperky zhruba za 4,5 milionu eur (109 milionů Kč) si v neděli odnesli lupiči po bleskovém přepadení muzea v malé obci na východě Francie, které vystavuje díla Reného Laliquea, francouzského klenotníka, skláře a designéra secesní éry. Informovala o tom dnes agentura AFP s odvoláním prokuraturu a zdroje blízké vyšetřování.
Po ruských útocích na Kyjev a okolí je 22 mrtvých. Zelenskyj žádá střely
Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a okolí v noci na dnešek přišlo o život nejméně 22 lidí a dalších téměř 90 bylo zraněno, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vysoký počet obětí dal do souvislosti s nedostatkem střel do systému protivzdušné obrany Patriot a znovu apeloval na spojence, aby zajistili jejich včasné dodávky. Čeká rozhodnutí na summitu NATO.
Lihoviny budou o pětinu dražší. Německo zvýší spotřební daň
Německá vláda plánuje od příštího roku zvýšit spotřební daň na lihoviny o 20 procent. Podle agentury DPA s tím počítá příslušný návrh zákona, který schválil kabinet kancléře Friedricha Merze. Očekává se, že za rok 2027 by úprava mohla přinést do spolkové pokladny dodatečné příjmy ve výši 455 milionů eur (asi 11 miliard korun).
ŽIVĚ Portugalsko – Španělsko 0:0. Útočníci se snaží, zápasu ale chybějí velké šance
Sledujte online přenos z osmifinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Portugalskem a Španělskem.
Oslavy postupu se změnily v bizarní drama. Pro Angličana šampionát skončil
Fotbalisté Anglie vyřadili Mexiko a slavili postup do čtvrtfinále. Euforii ale zastínilo bizarní zranění Jordana Hendersona, který skončil v nemocnici.