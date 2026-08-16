Mrtvému muži chtěli odebrat orgány, na sále se probral. Podobných případů jsou desítky

V USA se řeší případ, který připomíná scénu z hororového filmu. U muže v nemocnici nastala mozková smrt a byl převezen k odběru orgánů. Přestože začal jevit známky života, zachránilo ho až to, že lékař na sále odmítl v zákroku pokračovat. Do případu se nyní vložil i americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr.
Případ začal v říjnu 2021 ve městě Richmond v Kentucky. Tehdy byl Anthony T. Hoover, který po předávkování drogami utrpěl srdeční zástavu, v nemocnici prohlášen za mozkově mrtvého.
Podle jeho sestry Donny Rhorerové lékaři následně jí a dalším příbuzným řekli, že Hoover nemá žádné reflexy ani mozkovou aktivitu. Rodina nakonec souhlasila s jeho odpojením od přístrojů.
Personál nemocnice poté jí a dalším příbuzným za účasti organizace pro darování orgánů Kentucky Organ Donor Affiliates (KODA) řekl, že Hoover souhlasil s darováním orgánů v případě své smrti.
Zasáhnul až chirurg
Přestože následně podle Rhorerové její bratr otevřel oči, a dokonce sledoval pohyby svých blízkých, personál nemocnice trval na tom, že jde „jen o reflexy“, což rodina přijala.
„V hloubi duše jsem věděla, že se něco děje, ale připadala jsem si jako David proti Goliášovi. Kdo jsem, abych se postavila lékařům?“ uvedla Rhorerová už v roce 2024 pro americkou rozhlasovou stanici WKYT.
O tom, co mělo následovat, informovala bývalá zaměstnankyně KODA. Ta údajně viděla Hoovera na operačním stole začít se „zmítat“, tisknout si kolena k hrudníku, kroutit hlavou a také „viditelně plakat“. Své svědectví zaslala v dopise americkému kongresovému výboru. Případ následně vyšetřovaly státní i federální úřady.
Podle vyšetřovacích záznamů lékař následně odmítl v odběru pokračovat. Dva bývalí zaměstnanci organizace pro list The New York Times uvedli, že jejich nadřízení se snažili na lékaře tlačit, aby v pokusu o odběr pokračoval.
„Kdyby toho lékaře nebylo, rozhodně bychom pokračovali,“ uvedl pro list jeden z nich. Bývalá zaměstnankyně organizace rovněž pro WKYT uvedla, že koordinátor KODA následně zavolal vedení společnosti a bylo mu údajně řečeno, ať najde jiného doktora, který odběr dokončí, nebo dostane výpověď.
Hoover nakonec přežil s trvalými neurologickými následky a jeho sestra se o něj stará. Podle amerických úřadů se přitom ukázalo, že jeho případ nebyl ojedinělý.
Desítky dalších případů
Federální úřad prověřil přibližně 350 případů ve státě Kentucky z let 2021 až 2024, kdy bylo darování orgánů v nemocnici schváleno, ale k jejich odběru nakonec nedošlo.
Ve 103 případech vyšetřovatelé našli „znepokojivé okolnosti“. U 73 pacientů podle nich existovaly neurologické známky, kvůli nimž měl být proces odběru zastaven dříve. Nejméně u 28 případů navíc panovaly pochybnosti, zda byli pacienti v době zahájení přípravy na odběr skutečně mrtví, uvedlo loni v červenci americké ministerstvo zdravotnictví.
Vyšetřování podle úřadů odhalilo nedostatky v neurologických vyšetřeních, špatnou komunikaci mezi organizacemi zajišťujícími odběr a nemocničními týmy i případy, kdy zaměstnanci na lékaře tlačili, aby v procesu pokračovali.
Ministr chce organizaci zrušit
Do případu nyní vstoupila i americká vláda. Americké ministerstvo zdravotnictví totiž začátkem srpna zahájilo proces odebrání federální certifikace organizaci Network for Hope, která je nástupcem KODA a zajišťuje odběr orgánů v Kentucky a okolních státech.
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy organizaci označil za „shnilé jablko“ a obvinil ji z přetrvávajících problémů s bezpečností pacientů, uvedla agentura AP News.
Network for Hope obvinění odmítá a chce se proti rozhodnutí vlády odvolat. Tvrdí, že dodržuje všechna federální pravidla.
Organizace také uvedla, že už zavedla nový mechanismus, podle něhož může kdokoli z personálu nebo rodiny požádat o okamžité přerušení příprav na odběr, pokud vzniknou pochybnosti o bezpečnosti pacienta.
NPR upozornila, že někteří odborníci se obávají, že mediální pozornost věnovaná těmto případům, které jsou podle nich v celkovém počtu dárcovských případů ojedinělé, by mohla v USA podkopat důvěru v transplantační systém, na jehož čekacím seznamu je více než sto tisíc lidí.
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