Mrazivé záběry z Ceuty: Migranti vytáhli z moře mládě delfína, ubili ho k smrti

Na pláži ve španělské Ceutě vytáhla skupina migrantů z vody mládě delfína. Jeden z mužů zvíře na místě ubil holí do hlavy. Místní média v souvislosti s případem upozorňují, že nápor obrovského množství lidí, kteří do města dorazili na konci července, se začíná podepisovat i na zdejší přírodě.
Záběry, na které upozornil lokální deník El Faro de Ceuta, vznikly ve středu na pláži Trampolín, kde ve stanech a dalších provizorních přístřešcích přebývají stovky migrantů, kteří do španělské exklávy přišli převážně z Maroka.
Svědci na videu zachytily skupinu mužů, kteří míří ke kamenným vlnolamům, přičemž jeden z nich nad hlavou nese trofej v podobě mláděte delfína.
Podle deníku si muži zvířete všimli ve chvíli, kdy připlulo blízko ke břehu. Když se delfín přiblížil k pláži, vytáhli ho z vody a odnesli na souš. Tam jeden z mužů vzal hůl a udeřil jí delfína do hlavy. Silná rána zvíře těžce poranila a podle pozdějších informací byla i příčinou smrti mláděte, které zůstalo bezvládně ležet.
Celému incidentu přihlížel zaměstnanec společnosti Ecoservicios, který měl na starosti úklid pláže. Když zjistil, co se děje, vydal se k mužům a upozornil je, že se zvířetem nemají manipulovat a měli přivolat odbornou službu, která by se o něj postarala.
Muži se sice po jeho výzvě pokusili delfína vrátit zpět do moře, zvíře ale po silném úderu do hlavy už nejevilo žádné známky života. Proč muži delfína z vody vytáhli a proč ho následně udeřili, není jasné. Stejně tak není potvrzená informace, že by ho chtěli sníst.
Nešlo jen o delfína
Podobný případ přitom v severoafrické exklávě není ojedinělý. Ve stejný den zasahovali zaměstnanci Ecoservicios také u tamní přehrady, kde si všimli migranta, který chytil husu a snažil se ji nacpat do pytle. Pracovníci mu však zvíře odebrali a vypustili ho zpět do vody.
K události se vyjádřila také španělská strana za práva zvířat PACMA, která jednání odsoudila. Zdůraznila, že národnost či ideologie pachatele je pro zvíře „zcela irelevantní“ a jakékoliv ubližování zvířatům musí být postihováno bez ohledu na to, kdo se ho dopustil nebo kde k němu dojde.
Na konci července podle různých odhadů úřadů přišlo do Ceuty z Maroka na 70 tisíc až 80 tisíc lidí. Většina z nich se však krátce poté do Maroka vrátila. Podle místních úřadů jich až 10 tisíc zůstalo ve španělském městě na africkém kontinentu. Mezi nimi je i mnoho nezletilých migrantů. Radnice Ceuty tvrdí, že situace ve městě se stále nevrátila do normálu.