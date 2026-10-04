Mrazivé detaily brutální vraždy modelky. Lebku našli uvařenou v hrnci se zeleninou

U vrchního soudu v Hongkongu tento týden začal proces, který odhaluje hrůzné detaily vraždy modelky a influencerky Abby Choiové z roku 2023. Podle obžaloby se osmadvacetiletá žena stala obětí promyšleného plánu svého exmanžela a jeho rodiny. Důvodem měl být spor o luxusní byt v hodnotě přes 200 milionů korun. Její lebku policie později našla v hrnci se zeleninovou polévkou.
Ostře sledovaný případ patří k nejbrutálnějším zločinům, jaké v posledních letech otřásly východoasijskou metropolí. Choiová zmizela 21. února 2023. O tři dny později policie objevila části jejího těla v pronajatém bytě v hongkongské čtvrti Tai Po.
The Independent píše, že vyšetřovatelé na místě našli elektrickou pilu, kráječ masa a další vybavení určené k rozřezání oběti. V lednici policisté objevili modelčiny nohy a ve velkém hrnci se zeleninou její lebku, na níž experti identifikovali zranění odpovídající úderům kladivem. Některé části těla se policistům nepodařilo najít dodnes.
Před vrchním soudem nyní stanuli její bývalý manžel Alex Kwong, jeho otec Kwong Kau a bratr Anthony Kwong. Všichni tři vinu odmítají, v případě odsouzení jim však hrozí doživotní trest.
Sled událostí, který vedl k její smrti
Choiová měla s Alexem Kwongem dvě děti, později se však rozvedli a ona se provdala za jiného muže. Přesto podle obžaloby s rodinou bývalého manžela zpočátku vycházela dobře a poskytovala jim finance.
Její bývalý tchán Kwong Kau a jeho manželka se nastěhovali do luxusního komplexu, který Choi v roce 2019 koupila za 60 milionů hongkongských dolarů, tedy zhruba 165 milionů korun. Nemovitost se nacházela nedaleko jejího domu a děti tak mohly docházet za prarodiči z otcovy strany.
Choiová zároveň nechala byt napsat právě na Kwong Kaua. Podle obžaloby se tím chtěla vyhnout vysoké dani, kterou Hongkong uvaluje na lidi vlastnící více nemovitostí.
Vztahy v rodině se začaly zhoršovat v roce 2022, kdy se modelka rozhodla byt prodat. Jeho hodnota mezitím vzrostla přibližně na 72 milionů hongkongských dolarů. „Podle obžaloby právě toto její rozhodnutí spustilo řetězec událostí, které vedly k její smrti,“ uvedla žalobkyně Charlotte Draycottová.
Následujícího roku Choiová svého bývalého tchána z bytu vystěhovala. Podle žalobců ho obviňovala, že se proti ní snaží poštvat její děti. Kwong Kau se následně musel vystěhovat do malého jednopokojového bytu, kde žil se svým synem.
Vystěhovala tchána, chtěla prodat byt
Tato situace ho podle obžaloby „mimořádně rozhořčila a rozzlobila“ a společně se syny Alexem a Anthonym začal osnovat plán na modelčinu vraždu. Každý z trojice měl mít v plánu svou roli – od pronájmu bytu až po odvoz Choiové na místo, kde měla být zavražděna.
„Pokud dospějete k závěru, že tomu tak bylo, nezáleží na tom, kdo z nich ji skutečně zabil, protože všichni jednali společně,“ zdůraznila žalobkyně porotě.
Obžaloba u soudu přehrála také soukromé hlasové zprávy, které Choiová posílala své matce. Stěžovala si v nich na rodinu svého bývalého manžela a litovala toho, jak štědrá k nim v minulosti byla. Bývalého tchána Kwong Kaua označila za „gaunera“ a jeho manželku za „ducha“.
Prokuratura rovněž připomněla, že zatímco Choiová pocházela z dobře zajištěné rodiny a rodina jejího nového partnera byla mimořádně bohatá, Kwongovi zdaleka takové finanční zázemí neměli. „Zmiňuji peníze, protože podle toho, co víme, byly kořenem toho, co se stalo,“ dodala Draycottová.
Vražda jako z hororu
Případ po odhalení okolností vraždy vzbudil mimořádnou pozornost v Hongkongu i v zahraničí. Policejní představitel Alan Chung už krátce po nálezu ostatků uvedl, že podezřelí měli zakrýt stěny bytu plachtami a při rozřezávání těla používat ochranné štíty a pláštěnky, aby se nezašpinili krví.
Abby Choiová byla známá především jako modelka a influencerka. Na sociálních sítích pravidelně sdílela fotografie z módních přehlídek, focení i ze svého soukromého života. Jen několik dní před zmizením ještě informovala o účasti na přehlídce značky Christian Dior během pařížského týdne módy.
Soudní proces před hongkongským vrchním soudem nyní pokračuje a podle harmonogramu má trvat až do prosince.
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