Zahraničí

Mrazivá vzpomínka vyšetřovatele Sarajeva: Západ se možná dozví něco, co vůbec nechtěl

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 2 hodinami
Italská prokuratura začala v listopadu vyšetřovat údajnou turistiku soukromých ostřelovačů, kteří zabíjeli obyvatele Sarajeva a jeho okolí během obléhání v 90. letech. Prokuratura začne vyslýchat svědky a prověřovat záznamy. O výbušné kauze hovořili tento týden ve Spotlightu i vyšetřovatel válečných zločinů Vladimír Dzuro a novinářka Alena Harciníková, kteří se regionem intenzivně zabývají.
Itálie otevírá soud o "brutálním safari" na civilisty během války na Balkáně | Video: Tým Spotlight

O tom, že se někde na světě něco podobného odehrává i dnes, prý Harciníková nepochybuje. Vladimír Dzuro navazuje vzpomínkou na rok 1994, kdy byl v Sarajevu v rámci mírové operace Organizace spojených národů UNPROFOR.

"Malinký desetiletý kluk tam před hotelem Holiday Inn žebral o baterky do walkmana, nemohl si je koupit. Jednou jsem se vracel zpátky do hotelu a ten kluk tam ležel na ulici s prostřelenou hlavou." Stále dokola si prý kladl otázku, které hovado může sniperskou puškou zamířit na hlavu malého dítěte.

Když teď přišly informace o případu projednávaném v Itálii, Dzura napadá, že možná tehdy ani nešlo o srbského ostřelovače. "Třeba to byl nějaký prachatý člověk z civilizované západní Evropy, který si jel zastřílet na lidi. Počkejme si na to vyšetřování. Možná se na Západě dozvíme něco, co vůbec nechceme slyšet," uzavírá Dzuro.

Celý rozhovor o 30letém výročí konce války na Balkáně a aktuální situaci v regionu sledujte níže:

Spotlight Aktuálně.cz - Alena Alena Harciníková a Vladmimír Dzuro. | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

V téhle podobě ne. Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americký mírový plán

V téhle podobě ne. Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americký mírový plán

"Absurdní." Přijel Gerasimov a děly se věci. Rusové lžou sami sobě, popsal dezertér

"Absurdní." Přijel Gerasimov a děly se věci. Rusové lžou sami sobě, popsal dezertér
0:58

Putin se děsí scénáře po konci války. Tajné služby poodhalily obavy Kremlu

Putin se děsí scénáře po konci války. Tajné služby poodhalily obavy Kremlu
0:58

Kariéru v právu může nastartovat i vězení. Kde všude se prosadili bývalí odsouzení

Kariéru v právu může nastartovat i vězení. Kde všude se prosadili bývalí odsouzení
zahraničí Aktuálně.cz Obsah válka v Jugoslávii (balkánský konflikt) Sarajevo video Video Aktuálně.cz

Právě se děje

před 30 minutami
Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu

Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu

Rusové v Petrohradu organizují kontroverzní exhibici financovanou energetickým gigantem Gazprom, planou kolem ní silné emoce.
před 31 minutami
Česko zaplavují nové syntetické drogy, lidé po nich umírají. Budou se víc sledovat

Česko zaplavují nové syntetické drogy, lidé po nich umírají. Budou se víc sledovat

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) chce přísněji sledovat kanabinoidy HHC a THC, MDMB-PINACA a látku muscimol obsaženou v muchomůrce červené.
Aktualizováno před 1 hodinou
V téhle podobě ne. Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americký mírový plán

ŽIVĚ
V téhle podobě ne. Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americký mírový plán

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Šumava hlásí po ránu minus 25 stupňů. Meteorologové vydali výstrahu i pro jiná místa

Šumava hlásí po ránu minus 25 stupňů. Meteorologové vydali výstrahu i pro jiná místa

V Čechách v noci na dnešek a ráno mrzlo.
před 1 hodinou
Čeští gólmani - hvězdy NHL. Tentokrát byli stoprocentní, Dostál se rychle oklepal
1:07

Čeští gólmani - hvězdy NHL. Tentokrát byli stoprocentní, Dostál se rychle oklepal

Všichni čtyři čeští gólmani, kteří nastoupili v sobotních zápasech NHL, vychytali výhru. Tři z nich byli vyhlášeni hvězdami utkání.
před 2 hodinami
Drtivý Krejčího závěr. Čech dalším parádním výkonem pomohl Atlantě k výhře

Drtivý Krejčího závěr. Čech dalším parádním výkonem pomohl Atlantě k výhře

Český basketbalista Vít Krejčí prožil střelecky druhý nejlepší zápas kariéry. K vítězství 115:98 v New Orleans přispěl 21 body.
před 2 hodinami
Denně vznikne 580 falešných webů. Kyberzločincům pomáhá umělá inteligence

Denně vznikne 580 falešných webů. Kyberzločincům pomáhá umělá inteligence

Internet po celém světě včetně Česka zaplavují tisíce phishingových webových stránek.
Další zprávy