Mrazivá vzpomínka vyšetřovatele Sarajeva: Západ se možná dozví něco, co vůbec nechtěl

O tom, že se někde na světě něco podobného odehrává i dnes, prý Harciníková nepochybuje. Vladimír Dzuro navazuje vzpomínkou na rok 1994, kdy byl v Sarajevu v rámci mírové operace Organizace spojených národů UNPROFOR.
"Malinký desetiletý kluk tam před hotelem Holiday Inn žebral o baterky do walkmana, nemohl si je koupit. Jednou jsem se vracel zpátky do hotelu a ten kluk tam ležel na ulici s prostřelenou hlavou." Stále dokola si prý kladl otázku, které hovado může sniperskou puškou zamířit na hlavu malého dítěte.
Když teď přišly informace o případu projednávaném v Itálii, Dzura napadá, že možná tehdy ani nešlo o srbského ostřelovače. "Třeba to byl nějaký prachatý člověk z civilizované západní Evropy, který si jel zastřílet na lidi. Počkejme si na to vyšetřování. Možná se na Západě dozvíme něco, co vůbec nechceme slyšet," uzavírá Dzuro.