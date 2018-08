Most v Janově jsme kontrolovali. Nebezpečí nehrozilo, říká firma, která měla stavbu na starost

Podle firmy Autostrade neukázala na žádné nebezpečí ani poslední speciální měření ze začátku roku 2017.

Janov (Itálie) - Firma provozující most v italském Janově, jehož část se v úterý zřítila, odmítla, že by podcenila údržbu stavby. Podle šéfa pobočky firmy Autostrade pro oblast Janova byl most pravidelně monitorován a kontroly neukázaly, že by hrozilo nebezpečí zřícení, informovala agentura ANSA.

"Nebyl absolutně žádný důvod, proč by měl být most považován za nebezpečný. Prováděli jsme množství různých kontrol a žádná z nich neukazovala, že by hrozilo něco takového," řekl agentuře ANSA Stefano Marigliani z firmy Autostrade. Dodal, že kontroly byly dokonce přísnější, než vyžaduje zákon.

Podle Mariglianiho neukázala na žádné nebezpečí ani poslední speciální měření ze začátku roku 2017, která měla zjistit případné poruchy v kabelech nebo silových elektrických vedeních. Podle jednoho ze svědků úterního neštěstí se stometrový úsek kilometrového Morandiho mostu zřítil poté, co do spodku pilíře uhodil blesk.

Příčina neštěstí není zatím známá, podle některých lidí ke zřícení přispělo podmáčené podloží po vydatných deštích. Někteří politici, včetně místního guvernéra, v úterý ale údržbu mostu označili za nedostatečnou. Za tuto údržbu je přitom podle ministra dopravy Danila Toninelliho zodpovědná firma Autostrade.

Agentura ANSA v úterý připomněla, že Morandiho most byl dlouhodobě přetížen, vede po něm totiž frekventovaná dálnice A10. Už dlouhá léta se přitom hovoří o odklonění dálnice mimo Janov, které by provozu na Morandiho mostě ulehčilo. Podle italských médií tento projekt ovšem komplikuje nedostatek peněz i občanské ekologické iniciativy.

Jen několik hodin po neštěstí italský ministr vnitra a vicepremiér Matteo Salvini vyzval k větším investicím do infrastruktury a k ignorování rozpočtových limitů EU, bude-li to nutné. "Měli bychom se sami sebe zeptat, zde respektování těchto limitů je důležitější než bezpečnost italských občanů. Podle mě samozřejmě ne," řekl Salvini.

"Lidé v Janově používají tento most dvakrát denně, nemůžeme žít s infrastrukturou postavenou v 50. a 60. letech (20. století)," řekl v úterý náměstek ministra dopravy Edoardo Rixi televizní stanici SkyNews24.

Video: Pád mostu v Janově si vyžádal třicet obětí. Spadl i český kamion, řidič přežil