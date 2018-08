AKTUALIZOVÁNO před 59 minutami

Morandiho dálniční most, jehož část se před dvěma týdny zřítila v italském Janově a v jehož troskách zemřelo 43 lidí, by se měl začít bourat během zhruba 30 dnů. Oznámil to dnes guvernér regionu Ligurie Giovanni Toti. Předběžný demoliční plán i s návrhy nového mostu mu dnes předložila firma Autostrade per l'Italia, která objekt provozovala. Kdo nový most postaví, ale zatím není jasné. Toti dnes také oznámil, že východní část mostu by měla být zničena rychleji, pomocí výbušnin. Západní část bude rozebraná mechanickými prostředky kus po kusu, což zabere asi 20 dní.