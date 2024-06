"Zničení přijde s velkou operací." Rusové chvatně staví obranu před Kerčským mostem

Ukrajinský vojenský analytik Myhajlo Samus v rozhovoru pro HN tvrdil, že se ukrajinská armáda může pokusit o ofenzivu. Nebude ji ale ohlašovat předem a jejím cílem bude Krym. Moskva se nyní snaží připravit obranu klíčového Kerčského mostu, který okupovaný ukrajinský poloostrov spojuje s pevninským Ruskem.

Satelitní snímky ukazují, jak Rusko před Kerčským mostem staví lodě do cesty ukrajinským dronům | Video: Reuters/UK Ministy of Defense/Maxar Technologie

Jak ukazují nedávno pořízené satelitní snímky společnosti Maxar Technologies, Rusko umístilo kolem mostu zátarasy v podobě říčních člunů a velkých bójí spojených řetězy. "Moskva se zjevně snaží stavbu chránit před vychvalovanou flotilou ukrajinských námořních dronů, které jsou napěchované výbušninami," napsal server Business Insider.

Rusko mělo začít využívat čluny jako zátarasy na jižní straně zhruba devatenáct kilometrů dlouhého mostu už na začátku května. "Ruské síly umístily do průlivu barikády ve snaze bránit most. Dříve instalované zábrany byly poškozeny bouřkami, což snížilo jejich účinnost," zaznělo v prohlášení britského ministerstva, které upozornilo na fakt, že se Rusové snaží snížit úhly možných útoků.

"Tyto překážky rovnici komplikují, ale stále je řešitelná," řekl Brady Africk, spolupracovník think-tanku American Enterprise Institute, který sleduje vývoj ruské obrany. Ukrajinci se podle něho umí přizpůsobit a nacházet cesty, jak na Rusy na moři útočit.

Ukrajincům se zasáhnout most již v minulosti podařilo. Nejtvrdší úder přišel v říjnu 2022, kdy exploze zasáhla mostovku. Železniční část byla několik měsíců vyřazena z provozu. Ukrajina opakovaně prohlásila, že most zcela zničí. Důvodem není jen fakt, že jej Moskva využívá jako logistickou trasu pro ruskou armádu. Pro Kyjev stavba představuje symbol nezákonné anexe a pokračující okupace poloostrova.

Už nyní z Krymu Ukrajinci pomocí dronů a střel prakticky vytlačili ruské válečné námořnictvo. Kombinovaná pozemní operace a útok řízenými střelami na Kerčský most by podle analytika Samuse mohly Krym vyřadit ze hry úplně - a způsobit hlavně prestižní šok pro ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Naprosto klíčové jsou tady střely ATACMS s doletem 300 kilometrů a jejich počet," zdůraznil pro HN Samus. Tyto střely v poslední době ničí jedno obranné postavení ruské protivzdušné obrany na Krymu za druhým. Na samotný Kerčský most podle Samuse Ukrajinci udeří až v kombinaci s nějakou větší operací, která by Krym definitivně odřízla. "Jinak by ho Rusové stihli znovu opravit."

Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk ale upozorňuje na to, že by likvidace Kerčského mostu neměla na Rusko takový dopad, jaký mohl přinést úspěšný útok na začátku války. Moskva se na něj naučila spoléhat méně často.

Kdyby byla operace kolem Krymu úspěšná ještě před listopadovými americkými prezidentskými volbami, Ukrajině by se lépe jednalo o pokračování americké pomoci, i kdyby byl zvolen prezidentem Donald Trump. Zároveň je za tím jednoduchá úvaha: Rusko nechce jednat o míru. Pokud by ale nějakým způsobem přišlo o Krym, který Putin považuje za svého druhu "svatý grál" Ruska, píšou Hospodářské noviny, tak by k jednáním možná svolné bylo.

