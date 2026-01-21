Moskva zažívá největší úbytek barů a restaurací od covidu, nespasily je ani vánoční večírky

Zpomalení ruské ekonomiky a šetření spotřebitelů vyvolalo největší krizi na trhu moskevských barů a restaurací od časů pandemie covidu-19.
V ruském hlavním městě během loňského roku skončilo 423 gastronomických zařízení, což je nejvíce od roku 2020, napsal server The Moscow Times.
Trend pokračuje i v letošním roce. Za necelé tři lednové týdny zavřelo dalších 45 zařízení, což je dvojnásobek oproti stejnému období o rok dříve. K obětem krize se zařadily i oblíbené podniky, jako byl moskevský bar Dorogaja, ja perezvoňu (Miláčku, zavolám ti), Smoky BBQ, the toy, MiMi a beerside.
Krize začala v druhé polovině předloňského roku kvůli klesající poptávce. Pro mnohé se návštěva restaurace stala nedostupným přepychem, vysvětluje restauratér Dmitrij Levickij.
Gastronomická zařízení se navíc musela vypořádat s problémy způsobenými zvýšením daně z přidané hodnoty, což postihlo marže podniků, které se do té doby držely jen taktak nad vodou.
Letos se čeká, že v Moskvě zavře přinejmenším 465 podniků, předpovídá Zulfija Šiljajevová z poradenské společnosti CMWP. To by znamenalo překonání rekordu z roku 2020, kdy pandemii nepřežilo 455 restaurací a barů.
Končí drahé bohémské podniky i lidové jídelny. Na konci loňského roku počet svých provozoven v Moskvě snížily řetězce Šokololadnica (minus 20 restaurací), Rostiks (minus 25), Jakitorija (minus osm) a Menza (minus dvě). Úplně zmizela síť pekáren a kaváren Chleb nasušnyj (Chléb vezdejší) a pizzerie Fornetto, informoval list Izvestija.
Celkově loni v Rusku loni skončilo 35 tisíc podniků veřejného stravování, což je o desetinu více než o rok dříve. Bylo mezi nimi přibližně 27 tisíc restaurací, 6250 kaváren a 1900 barů.
Po růstu spotřebitelské poptávky v letech 2023-2024, kdy ruská ekonomika ročně rostla o více než čtyři procenta na pozadí "boomu" vyvolaného válkou proti Ukrajině, přešel trh do fáze výrazného poklesu, stěžuje si předseda koordinační rady Federace restauratérů a hoteliérů Sergej Mironov. "Klesá poptávka, ale současně rostou nájmy a mzdy. Proto se toto podnikání mnohdy stalo nerentabilním," řekl.
Moskevští restauratéři tvrdí, že mnohá zařízení v metropoli fungovala až do konce loňského roku „ze setrvačnosti“ a doufala, že si vylepší bilanci díky prosincovým firemním večírkům. Ale tento „bezpečnostní polštář“ splaskl, protože polovina ruských firem se večírků úplně zřekla a další na ně snížily výdaje. V důsledku se leden a únor stanou testem přežití pro podniky, které až dosud fungovaly na hraně uzavření.
Stovky bojovníků Islámského státu utekly z vězení. S nimi zřejmě i teroristé z Evropy
Ze syrské věznice Šaddádí uprchlo zhruba 1500 bojovníků Islámského státu. Uvedla to Kurdská koalice Syrských demokratických sil (SDF). Islamistům se v pondělí podařilo utéct během intenzivních bojů mezi syrskou armádou a SDF v okolí věznice. K bojům došlo poté, co selhala nedělní dohoda o příměří.
Muchová otočila zápas s americkou outsiderkou. Nezničilo ji ani 11 es soupeřky
Karolína Muchová zdolala v druhém kole tenisového Australian Open Alycii Parksovou z USA 4:6, 6:4, 6:4. Česká hráčka uspěla i přes 11 es její v žebříčku o 80 míst hůře postavené soupeřky.
"Jste opilí ignoranti." Španěl se pustil do diváků, kteří se mu smáli
Španělského tenistu Alejandra Davidoviche naštvalo během zápasu 2. kola Australian Open chování některých diváků.
ŽIVĚPrioritou je protivzdušná obrana státu, prodej letounů L-159 by nebyl výhodný, řekl Zůna
Bitevní letouny L-159 jsou součástí protivzdušné obrany České republiky, která je dle vlády prioritou. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) tak reagoval na ukrajinský zájem o tyto stroje.
Prezident poslal Juchelkovi jasný vzkaz. Hrad reagoval na nařčení, že porušuje zákon
Sněmovní tahanice okolo snižování odvodů živnostníkům přerostly do sporu o švarcsystém. Nelegální formu zaměstnávání, kvůli které stále častěji padají tučné pokuty. Někteří politici otevřeně přiznávají, že jsou součástí nezákonných praktik a opět vyzývají k definitivnímu vyřešení.