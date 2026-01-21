Přeskočit na obsah
Zahraničí

Moskva zažívá největší úbytek barů a restaurací od covidu, nespasily je ani vánoční večírky

ČTK

Zpomalení ruské ekonomiky a šetření spotřebitelů vyvolalo největší krizi na trhu moskevských barů a restaurací od časů pandemie covidu-19.

obchodní komplex GUM, Moskva
obchodní komplex GUM, MoskvaFoto: Isifa/Thinkstock
V ruském hlavním městě během loňského roku skončilo 423 gastronomických zařízení, což je nejvíce od roku 2020, napsal server The Moscow Times.

Trend pokračuje i v letošním roce. Za necelé tři lednové týdny zavřelo dalších 45 zařízení, což je dvojnásobek oproti stejnému období o rok dříve. K obětem krize se zařadily i oblíbené podniky, jako byl moskevský bar Dorogaja, ja perezvoňu (Miláčku, zavolám ti), Smoky BBQ, the toy, MiMi a beerside.

Krize začala v druhé polovině předloňského roku kvůli klesající poptávce. Pro mnohé se návštěva restaurace stala nedostupným přepychem, vysvětluje restauratér Dmitrij Levickij.

Gastronomická zařízení se navíc musela vypořádat s problémy způsobenými zvýšením daně z přidané hodnoty, což postihlo marže podniků, které se do té doby držely jen taktak nad vodou.

Letos se čeká, že v Moskvě zavře přinejmenším 465 podniků, předpovídá Zulfija Šiljajevová z poradenské společnosti CMWP. To by znamenalo překonání rekordu z roku 2020, kdy pandemii nepřežilo 455 restaurací a barů.

Končí drahé bohémské podniky i lidové jídelny. Na konci loňského roku počet svých provozoven v Moskvě snížily řetězce Šokololadnica (minus 20 restaurací), Rostiks (minus 25), Jakitorija (minus osm) a Menza (minus dvě). Úplně zmizela síť pekáren a kaváren Chleb nasušnyj (Chléb vezdejší) a pizzerie Fornetto, informoval list Izvestija.

Celkově loni v Rusku loni skončilo 35 tisíc podniků veřejného stravování, což je o desetinu více než o rok dříve. Bylo mezi nimi přibližně 27 tisíc restaurací, 6250 kaváren a 1900 barů.

Po růstu spotřebitelské poptávky v letech 2023-2024, kdy ruská ekonomika ročně rostla o více než čtyři procenta na pozadí "boomu" vyvolaného válkou proti Ukrajině, přešel trh do fáze výrazného poklesu, stěžuje si předseda koordinační rady Federace restauratérů a hoteliérů Sergej Mironov. "Klesá poptávka, ale současně rostou nájmy a mzdy. Proto se toto podnikání mnohdy stalo nerentabilním," řekl.

Moskevští restauratéři tvrdí, že mnohá zařízení v metropoli fungovala až do konce loňského roku „ze setrvačnosti“ a doufala, že si vylepší bilanci díky prosincovým firemním večírkům. Ale tento „bezpečnostní polštář“ splaskl, protože polovina ruských firem se večírků úplně zřekla a další na ně snížily výdaje. V důsledku se leden a únor stanou testem přežití pro podniky, které až dosud fungovaly na hraně uzavření.

