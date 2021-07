Moskva zablokovala ruské stránky Českého rozhlasu. Kvůli článku o Janu Palachovi

Sprinter Eduard Kubelík získal na juniorském mistrovství Evropy atletů stříbrnou medaili v běhu na 200 metrů. Časem 20,82 sekundy překonal v Tallinnu o sedm setin vlastní národní rekord této věkové kategorie. Ve finále Kubelík nestačil jen na Brita Dereka Kinlocka, který zvítězil v novém osobním maximu 20,72. Osobní rekord si vytvořil i třetí Ital Federico Guglielmi (20,98).

Jihlavský běžec vylepšil český juniorský rekord na dvoustovce podruhé během necelého měsíce. V červnu v Kladně výkonem 20,89 vymazal z tabulek dvanáct let starý výkon Pavla Masláka z juniorského ME v Novém Sadu.

Osmnáctiletý Kubelík přidal na konto české výpravy v Tallinnu druhé stříbro. O první medailový úspěch se zasloužila Eliška Martínková v chůzi na 10.000 metrů.

"Lepší to být nemohlo. Nebyl jsem si jistý, že to tak dopadne. Ale chtěl jsem tomu dát vše a dal jsem tomu vše. Sezona byla už dost dlouhá, ale ve finále jsem se hecnul. Říkal jsem si, že to musím kousnout a rozjet," řekl Kubelík webu atletického svazu.

Do finále dvoustovky nenastoupil favorizovaný Dán Tazana Mikkel Kamanga-Dyrbak, který má osobní rekord 20,48.